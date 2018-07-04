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Метшин попросил больше национальных мотивов в оформлении КЦ «Чулпан»
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Метшин попросил больше национальных мотивов в оформлении КЦ «Чулпан» 

Казанский репортер 1 час назад
Фото: Казанский репортер
Проектное предложение культурного центра «Чулпан» проанализировал мэр Казани Ильсур Метшин. Проект не был одобрен. Градоначальник отдал поручение о проработке версий внутренних интерьеров центра. Мэру интересно было бы посмотреть на варианты применения татарских национальных мотивов при оформлении как внутри, так и снаружи. Кроме того, должен быть рассмотрен вопрос более эффективного использования площадей. «Нужно показать, что здесь дети занимаются национальными танцами, привнести какие-то особенности, оформить входные группы», — объяснил свою идею Метшин. Реконструкцией КЦ «Чулпан» занимаются с 2017 года. На проектные работы к настоящему моменту направлены 5,75 миллионов рублей.
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