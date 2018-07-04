ГД отказалась вводить штрафы для врачей за нарушение правил медпомощи

Проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях предлагал наказывать врачей рублем за отступления от своих регламентов и в целом за нарушения прав пациентов. Два года назад инициатива была принята Госдумой в первом чтении. Но за это время так и не удалось согласовать спорные позиции.

Как пояснил «РГ» адвокат Дмитрий Степанов , сегодня за несоблюдение правил оказания медицинской помощи установлена только дисциплинарная ответственность. Проще говоря, врачу могут объявить выговор. В исключительных случаях, повлекших существенный вред здоровью или даже смерть пациента, врач отвечает по уголовной статье.

Проект предлагал штрафовать врачей и больницы за то, например, что предлагают за плату процедуры, которые должны быть бесплатными. За это поликлиника бы заплатила от 30 до 40 тысяч рублей. Отдельно предлагалось наказывать за нарушение порядка предоставления медицинской помощи. Мало кто из пациентов задумывается над юридическими тонкостями, но специальные приказы минздрава по пунктам прописали действия врачей в самых разных сферах. Например, отдельный приказ прописывает правила для педиатров. При этом система бесплатного осмотра пациента или патронажа распространяется на всех новорожденных, независимо от наличия у их родителей полиса ОМС или постоянной прописки. Врач и медсестра обязаны навещать малыша в первый месяц его жизни, а после мама начинает сама возить кроху в районную детскую поликлинику.

За отказ в бесплатной помощи клинику предлагалось наказывать на сумму от 30 до 40 тысяч рублей

Первый патронаж выполняется не позже 1-2 дней после выписки из роддома. Крох с врожденными патологиями участковый доктор должен посетить в этот же день. А если врач уклоняется, ссылаясь на выходной, то родители имеют право потребовать дежурного врача-педиатра. Если все это не соблюдается, родители вправе жаловаться. Естественно, у идеи наказывать при этом педиатра еще и рублем, было немало сторонников. Тем не менее с введением штрафов решено как минимум повременить.

"Нельзя рассматривать вопрос целесообразности введения административных штрафов в разрезе величины заработной платы медицинских работников, — полагает Дмитрий Степанов. — В первую очередь медицинский работник или учреждение, принимая на лечение пациента, несут ответственность за его жизнь и здоровье, которые бесценны по своей сути. Введение штрафов за некачественно оказанные медицинские услуги не может повлиять на желание специалистов работать в этой сфере".

Тем не менее, по его мнению, было бы целесообразно опустить планку минимального наказания для медицинских работников. В предложенном проекте штрафы действительно были очень высокие. Именно на это и обратили внимание в Госдуме.

"Принцип соразмерности штрафов не соблюден, — говорится в заключении профильного комитета. — Данное замечание требует особого внимания, поскольку вопросы ответственности медицинских организаций и медицинских работников имеют большую общественную значимость и могут вызвать нагнетание напряженности среди медицинского персонала".

В целом, по мнению законодателей, хотя идея заслуживает внимания, конкретный проект требует переработки.