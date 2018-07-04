10 крупнейших сокровищ, найденных на затонувших кораблях

Москва, 4 июля — «Вести. Экономика». Обломки испанского галеона, затонувшего более 300 лет назад с сокровищами на борту, обнаружены у берегов колумбийского города Картахена. Об этом сообщил президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос. "Сан-Хосе" считается своего рода «чашей Грааля» всех затонувших когда-либо кораблей, поскольку, как полагают, на его борту находилось несметное количество драгоценностей. Груженый золотом, серебром, драгоценными камнями и ювелирными изделиями, собранными с латиноамериканских колоний, «Сан-Хосе» в июне 1708 года отплыл к берегам Испании, чтобы доставить богатство испанскому королю для финансирования войны против Британии, но был атакован британцами и затонул у берегов колумбийской Картахены. Тем не менее, это далеко не единственный затонувший корабль, на борту которого находятся сокровища. Ниже мы расскажем о 10 затонувших кораблях с сокровищами на борту. 10. Кораблекрушение у острова Белитунг

Обломки кораблекрушения Белитунга были первыми останками арабского корабля, которые были обнаружены и подняты с морского дна. Найденные рыбаками у берегов Индонезии в 1998 году обломки уже принесли своим открывателям самый богатый и самый большой ассортимент золотых и керамических артефактов начала девятого века династии Тан из когда-либо найденных. Среди найденных сокровищ были чаши, баночки для специй, чернильницы, погребальные урны, кристаллы и серебряные позолоченные коробки. Среди наиболее крупных находок были жемчужины из Персидского залива, рубины и сапфиры, золотая чаша (крупнейшая, из когда-либо найденных) и серебряная фляжка. После раскопок, груз был приобретен правительством Сингапура, которое одолжило его Совету по туризму Сингапура на неопределенный срок. Сегодня сокровища корабля, затонувшего у острова Белитунг, оцениваются в почти $90 млн 9. Крушение корабля S. S. Central America

Корабль S. S. Central America затонул во время урагана, в сентябре 1857 года, перевозя 15 тонн золота. Его затопление поразительно сильно усугубило «Панику 1857 года» в Соединённых Штатах, которая, в свою очередь привела к первому мировому экономическому кризису. После его обнаружения в 1988 году и последующего поднятия со дна, 39 страховых компаний заявили, что они имеют право на добытое золото и артефакты из-за убытков, понесённых ими в 19 веке. Прошло немало судебных битв, но в итоге, 92 процента золота досталось команде, обнаружившей его. Один из обнаруженных золотых слитков стал очень важной частью валюты после его продажи за 8 миллионов долларов — рекордно большую сумму на тот момент. Всего сокровища, найденные на корабле, оцениваются в $150 млн 8. Крушение возле острова Антикитера

Торговый корабль затонул в середине I века до нашей эры возле греческого острова Антикитера с уникальным богатством — предметами искусства и технологий, среди которых антикитерский механизм. Помимо Антикитерского механизма, который более 100 лет изучают учёные всего мира, и называют первым в мире компьютером, на морском дне были найдены бронзовые и мраморные статуи, амфоры. По мнению учёных, груз предназначался для богатого римлянина, который собирал греческие произведения искусства, что было обычно для той эпохи. Кораблекрушение произошло более 2000 лет назад, однако сегодня сумма найденных артефактов оценивается в $160 млн 7. Крушение SS Republic

SS Republic затонул во время урагана 1865 года у берегов штата Джорджия, перевозя монеты, на общую сумму в 40 000 долларов. Обломки кораблекрушения были обнаружены компанией «Odyssey» через 230 лет после кораблекрушения. На сегодняшний день, на месте кораблекрушения было обнаружено более 51 000 золотых и серебряных монет США, а также почти 14 000 артефактов, среди которых были тысячи бутылок, стаканов, и керамических контейнеров. На сегодняшний день стоимость сокровищ, найденных на корабле, оценивается в $180 млн 6. Крушение «Титаника»

Крушение парохода «Титаник» — морская катастрофа, произошедшая в ночь с 14 на 15 апреля 1912 года в северной части Атлантического океана, более чем в 600 км к юго-востоку от канадского острова Ньюфаундленд. Трагедия случилась под конец пятого дня следования «Титаника» по трансатлантическому маршруту Саутгемптон — Нью-Йорк. В 23:40 14 апреля во время первого рейса самый большой на тот момент океанский лайнер с 2208 людьми на борту по касательной столкнулся с айсбергом и получил серьёзные повреждения обшивки корпуса. Спустя 2 часа 40 минут — в 2:20 15 апреля — полностью ушёл под воду. Катастрофа унесла жизни, по разным данным, от 1495 до 1635 человек. С тонущего лайнера спаслись 712 пассажиров и членов экипажа. Основная часть людей погибла от переохлаждения, поскольку температура океанской воды составляла ∎2°С. Пассажирский корабль был набит артефактами и сокровищами, включая бриллианты, золотые слитки, серебро и другие драгоценности, так как среди пассажиров были в массе своей богатые люди. Затонувшие богатства оцениваются в $200 млн 5. Кораблекрушение Bom Jesus

Геологи международной корпорации, специализирующейся на добыче алмазов, в 2008 году неожиданно наткнулись на обломки древнего судна у побережья Намибии, неподалеку от Берега Скелетов. Останки покоились под внушительным слоем песка на месте рукотворной морской лагуны, превратившейся в настоящее время в соленое озеро. Со дна были подняты множество испанских, португальских и венецианских золотых монет, слоновьи бивни, медные слитки и оружие. Общая стоимость извлеченного груза оценивается более чем в $13 млн Bom Jesus, исчезнувший в 1533 году по дороге в Индию, — одна из старейших находок подводных кладоискателей. 4. Крушение SS Gairsoppa

Вышедший из Калькутты в составе конвоя британский торговый корабль SS Gairsoppa вез в Великобританию чай, чугун и серебро. В феврале 1941 года во время шторма он отстал от сопровождения и был торпедирован немецкой подводной лодкой. В 300 км к юго-западу от Ирландии судно пошло ко дну. Из 85 человек выжил только один — помощник капитана Ричард Айрес, добравшийся до берега на спасательной шлюпке через 13 дней одиночного плавания. В 2011 году, через 70 лет после кораблекрушения, на поверхность было поднято около 50 т серебра, что составляло примерно пятую часть груза. В 2013 году успех повторился: с глубины достали более 1500 серебряных слитков. Их стоимость составляет около $35 млн На сегодняшний день общая сумма затонувших драгоценностей оценивается в $210 млн 3. Крушение Whydah Gally

Whydah Gally — первый пиратский корабль, обнаруженный подводными кладоискателями, но примечателен он не только этим. Судно принадлежало в своем роде чемпиону среди морских разбойников — Сэмюэлю Беллами по прозвищу Черный Сэм, ухитрившемуся всего за год взять на абордаж в Карибском море более 50 судов. Трехмачтовый парусник Whydah Gally был захвачен в марте 1717 года. Сэм сделал его своим флагманским кораблем. На нем будто бы и хранились все награбленные за год сокровища. Однако парусник отнесло к берегу и выбросило на отмель. Корабль опрокинулся и развалился. Из 146 человек выжили только двое. Известный американский кладоискатель Барри Клиффорд обнаружил Whydah Gally в 1982 году — всего в нескольких сотнях метров от пляжа Кейп-Код на побережье Флориды. На поверхность были подняты богатства примерно на $15 млн: золотой песок, старинные монеты и оружие. Но одной из самых ценных находок считается обычная судовая рында. Когда колокол очистили от вековых наростов, на нем явственно читалась надпись «The Whydah Galle 1716», полностью подтвердившая догадки исследователей. 2. Кораблекрушение Atocha

Nuestra Se∎ora de Atocha — испанский галеон, затонувший 6 сентября 1622 года у побережья Флориды в результате шторма. Галеон перевозил в Испанию значительные ценности, в том числе золотые и серебряные слитки, серебряные монеты общим весом более 40 тонн, а также табак, медь, оружие и драгоценности. Точное место крушения галеона было обнаружено после многолетних поисков 20 июля 1985 года искателем сокровищ Мелом Фишером. Со дна были подняты ценности на общую сумму в 450 миллионов долларов. 1. Крушение фрегата Nuestra Senora de las Mercedes

Nuestra Senora de las Mercedes — испанский фрегат, 5 октября 1804 года затонувший вблизи южного побережья Португалии вместе с грузом золота из американских колоний Испании, в ходе сражения у мыса Санта-Мария с британским флотом. В 2007 место крушения было найдено американской компанией Odyssey Marine Exploration. Груз, перевезенный во Флориду, составлял около 17 тонн золота и серебра в испанских монетах, стоимостью около 500 млн долларов.