Абидаль: мой двоюродный брат пожертвовал свою печень, чтобы спасти мне жизнь

Бывший защитник «Барселоны» Эрик Абидаль отреагировал на новость о том, что печень, пересаженная ему в 2012 году, была приобретена нелегальным путём.

«Чувствую, что обязан сообщить о своей печали и о досаде в связи с последними новостями о предполагаемой нелегальной трансплантации печени. Из уважения к моей семье, медицинскому коллективу, и всем, кто бывал в подобной ситуации, я хотел бы извиниться, если в какой-то момент у вас возникли сомнения в необоснованности сегодняшних новостей. Мой двоюродный брат Жерар пожертвовал свою печень, чтобы спасти мне жизнь, и я за это невероятно ему благодарен. Все надлежащие процедуры своевременно были соблюдены. Также доступна вся медицинская документация, подтверждающая это», — написал Абидаль на странице в «Твиттере».