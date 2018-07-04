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Абидаль: мой двоюродный брат пожертвовал свою печень, чтобы спасти мне жизнь
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Абидаль: мой двоюродный брат пожертвовал свою печень, чтобы спасти мне жизнь 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Soccer News
Бывший защитник «Барселоны» Эрик Абидаль отреагировал на новость о том, что печень, пересаженная ему в 2012 году, была приобретена нелегальным путём.
«Чувствую, что обязан сообщить о своей печали и о досаде в связи с последними новостями о предполагаемой нелегальной трансплантации печени. Из уважения к моей семье, медицинскому коллективу, и всем, кто бывал в подобной ситуации, я хотел бы извиниться, если в какой-то момент у вас возникли сомнения в необоснованности сегодняшних новостей. Мой двоюродный брат Жерар пожертвовал свою печень, чтобы спасти мне жизнь, и я за это невероятно ему благодарен. Все надлежащие процедуры своевременно были соблюдены. Также доступна вся медицинская документация, подтверждающая это», — написал Абидаль на странице в «Твиттере».
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Женский форум  Ещё 4 источника 
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