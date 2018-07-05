Абидаль осудил СМИ, сомневающиеся в легальности его операции по пересадке печени

Бывший защитник «Барселоны» Эрик Абидаль ещё раз выступил с опровержением информации о том, что печень, пересаженная ему в 2012 году, была приобретена нелегально. На этот раз француз опубликовал фотографию из больничной палаты с двоюродным братом, который пожертвовал свою печень, а также осудил СМИ, опубликовавшие информацию о покупке донорской печени нелегальным путём.

«Публикацией этой фотографии хочу попросить проявить уважение к моему двоюродному брату Жерару и выступить в защиту его чести. Хочу публично осудить отношение некоторых СМИ, которые сомневаются в легальности операции, которая спасла мою жизнь. Довольно! Я прошу проявить уважение ко мне и всем, кто сталкивался с подобной ситуацией», — написал Абидаль в своём «инстаграме».

Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Эрика Абидаля.