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Абидаль прокомментировал скандал, связанный с пересадкой ему печени
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Абидаль прокомментировал скандал, связанный с пересадкой ему печени 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Спортивный директор каталонской «Барселоны» Эрик Абидаль прокомментировал скандал, связанный с пересадкой ему печени в 2012-м году.
Так, в своем твиттере француз написал: «Я чувствую необходимость сообщить о своей досаде и печали, которые связаны с сегодняшними новостями о предполагаемой незаконной трансплантации печени. Из уважения к своей семье, команде врачей и всем тем, кто побывал в подобной ситуации я искренне хочу извиниться, если в какой-то момент появились сомнения в моей честности из-за новостей, появившихся сегодня. Мой двоюродный брат Жерар отдал мне свою печень, чтобы спасти мою жизнь, и за это я действительно благодарен ему. Все необходимые процедуры и протоколы в моей ситуации были соблюдены, как доступна и вся медицинская документация, подтверждающая законность пересадки мне печени».
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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