5-матрасов для крепкого сна и красивой осанки

Крепкий сон и красивая осанка во многом зависят от обустройства твоего спального места, в особенности это касается матраса. Я расскажу тебе о том, каким должен быть матрас и где его купить. На сайте интернет-магазина «Просто Матрас» я подобрала несколько удобных моделей, которые избавят тебя от болей в шее и спине, обеспечив комфортный сон.

1. Матрас Lonax Monaco

Беспружинный матрас на основе блока из искусственного латекса и инновационного мягкого материала Tiger Memory с функцией запоминания формы человеческого тела, состоящего из множества ячеек. Под действием тепла и веса ячейки сжимаются, материал обтекает форму человеческого тела, не создавая обратного давления. При отсутствии нагрузки изделие легко и быстро возвращается в прежнюю форму. Матрас обеспечит твоему позвоночнику анатомически правильное положение и снимет напряжение мышечного корпуса. Модель разработана для людей весовой категории до 110 килограммов. Заказать матрас

2. Матрас Futon Kishi

Тонкий матрас средней степени жесткости, который ты сможешь использовать как в качестве основного матраса, так и для выравнивания поверхности. Оригинальная клетчатая расцветка придает изделию стильный и современный вид, а объемная поверхность обеспечивает мягкость и комфорт. Основа матраса — пенополиуретан — эластичный, устойчивый к деформации материал, имеющий ячеистую структуру. Матрас достаточно легкий, его удобно упаковывать, транспортировать и хранить. Стороны изделия выполнены из материала Cotton Fiber — объемного волокна, изготовленного из полиэфира, хлопка и волокон крапивы. Верхний чехол выполнен из фирменной ткани в клетку. В базовом варианте не имеет креплений, но по твоему желанию могут быть добавлены резинки по углам, завязки или липучки. Также ты можешь рассмотреть более мягкую модель — Futon Hoshi. Заказать матрас

3. Мaтрас Atmosphere Planear

Современный роскошный матрас, созданный на основе блока независимых пружин и натуральных наполнителей — латекса и кокосовой койры. Кокосовая койра используется для создания жесткой поверхности с обеих сторон матраса. Двойная прослойка натурального латекса служит для смягчения матраса, повышает его терморегулирующие свойства и воздухопроницаемость, выдерживает большие нагрузки и идеально повторяет форму тела. Оба материала гипоаллергенны, их структура такова, что изделию обеспечена отличная вентилируемость. Матрас не впитывает влагу и запахи, не становится домом для клещей и других паразитов. Подходит для людей всех весовых категорий и пар с большой разницей в весе. Рекомендован для профилактики и лечения недугов опорно-двигательного аппарата. Матрас обеспечит процесс релаксации организма во время ночного отдыха, сохранив анатомически правильное положение твоего позвоночника. Заказать матрас

4. Матрас DreamLine Komfort Massage TFK Ортопедический матрас средней степени жесткости на основе блока независимых пружин с микромассажным эффектом. Микромассажный эффект достигается за счет рельефных слоев пены Ergo Foam, расположенных с обеих сторон матраса. Слои изготовлены на основе искусственного латекса — упругого, долговечного и эластичного материала, не впитывающего влагу и обладающего высокими бактерицидными свойствами. Основу матраса составляют независимые пружины, обеспечивающие основной ортопедический эффект. Хорошая теплопроводность материала создает высокий уровень комфорта во время сна. Матрас поможет тебе улучшить кровоснабжение и снять усталость, накопленную в течение дня. Заказать матрас

5. Матрас Hard-Medium S1000

Ортопедический матрас, созданный на основе блока пружин и натуральных наполнителей — латекса и кокоса. Изделие обеспечит необходимую жесткость и выдержит нагрузку свыше 140 килограммов на одно спальное место. Может быть изготовлен в любом размере и форме. Материалы изделия гипоаллергенны, не впитывают влагу и запахи. Основа матраса — блок из независимых пружин, каждая из которых расположена в изолированном чехольчике из спанбонда, что позволяет ей сжиматься независимо от остальных. Пружины сжимаются только там, где на них оказывается давление, обеспечивая анатомически правильное положение тела во время сна, благодаря чему кровеносные сосуды не сдавливаются, а мышцам обеспечен полноценный отдых. Если тебя беспокоит проблема профилактики и лечения остеохондроза, этот матрас станет твоим спасением. Заказать матрас

Заказать ортопедический матрас ты можешь на сайте фирменного магазина «Просто Матрас». В ассортименте магазина ты также можешь приобрести кровати с подъемным механизмом и ортопедическим основанием, защитные или ортопедические наматрасники с любым типом креплений и ортопедические подушки. Магазин находится в городе Москве, в районе станции метро Кузьминки. Доставка продукции производится во все регионы России.