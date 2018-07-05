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До Пионерского на День города пустят дополнительные поезда из Калининграда
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До Пионерского на День города пустят дополнительные поезда из Калининграда 

АиФ 57 минут назад
Фото: АиФ
Напомним, что в Пионерском на День города (его отмечают вместе со Днем рыбака 7-8 июля) устроят стритфуд-фестиваль на берегу моря.
«В этот день на Светлогорском направлении назначены дополнительные «Ласточки». С Южного вокзала поезд отправится 7 июля в 20:36 (с остановками на Северном вокзале, о.п. Сельма, на станции Чкаловск) и прибудет в Пионерский в 21:14.
В обратном направлении дополнительный поезд отправится по маршруту Пионерский Курорт — Светлогорск — Калининград. Время отправления из Пионерского Курорта в Светлогорск — 23:45, из Светлогорска «Ласточка» отправится в Калининград 8 июля в 00:10. В пути будут сделаны остановки на ст. Пионерский Курорт, Чкаловск, о.п. Сельма и Северном вокзале.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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