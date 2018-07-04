Из Пионерского в День города назначены дополнительные электрички

Из Пионерского 7 июля отправятся два дополнительных электропоезда. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Здесь будут одновременно отмечать День города и профессиональный праздник рыбаков. Предполагается, что на мероприятия приедет много гостей, говорится в сообщении. Поэтому в расписании электропоездов появятся ещё два рейса:

-23:45 со станции Пионерский Курорт до станции Светлогорск-2;

-00:15 со станции Пионерский Курорт до станции Калининград Южный.

В рамках праздничных развлечений в Пионерском пройдёт фестиваль «Street food» и состоится трансляция футбольного матча Россия — Хорватия ¼ финала ЧМ -2018 на большом экране в киноконцертном зале «Маяк». Кроме того, здесь выступит группа «Bad Boys Blue».

Ранее стало известно, что во время празднования Дня города в Пионерском, с 8 по 10 июля, увеличится количество автобусов до Калининграда, общественный транспорт будет ходить до 24:00.