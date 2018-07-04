«Спрашивать нужно с подрядчика»

«По идее, конечно, это не забота заказчика. С другой стороны все эти истории выходят наружу и заказчику нужно понять, насколько сильно страдает его репутация, и надо ли ему это. Самый яркий случай с проектом „Ямал СПГ“. Стройка, которую лично инспектировал Владимир Путин и даже запускал этот проект, участвовал в церемонии отгрузки первого танкера. То есть все буквально следили за этим проектом, а оказалось, что там люди уже месяцами не получают зарплату, живут в ужасных условиях, круглосуточно работают и т.д.

Естественно, что это вредит самому проекту, выходит на федеральный уровень, и все обращают на это внимание. Поэтому теоретически заказчик, конечно, не должен на это смотреть, но на практике возникает, что он должен отслеживать всю цепочку и все, что касается его проекта. Потому что может оказаться так, что его имидж пострадает на большую сумму, чем задолженность перед вахтовиками и другими работниками.

Да, конечно, это ложится дополнительным бременем на крупную компанию. И в этом проблема, по идее компания должна получить готовую услугу и не заботится о подобных вещах. Но здесь уже вопрос в том, как она составляет тендерную документацию, чтобы выбрать такого подрядчика, который бы не создавал ему дополнительных проблем и за которым потом не надо было что-то переделывать. Здесь каждая компания по своему выстраивает отношения с пулом подрядчиков, выставляет определенные условия. И создает некую систему, чтобы не решать проблему индивидуально в каждом отдельном случае.

Компании пытаются что-то решить, но все учесть невозможно. Такие случаи мы всегда можем найти, потому что за всеми, конечно, не уследишь. Самый яркий пример, как я уже говорил, когда рабочие, которым подрядчики не платили зарплату, в итоге записали обращение к президенту и оно было услышано. Они даже устраивали голодовку, и приезжали в Санкт-Петербург, устраивали митинг. Но в целом претензии нужно предъявлять подрядчику. Здесь, конечно, не заказчик виноват в такой истории, а подрядчик и спрашивать нужно с него».