За заказ запрещенных препаратов для похудения можно сесть на 7 лет

Заказывают эти препараты в основном женщины, мечтающих быстро и без проблем похудеть. Но проблемы со здоровьем у них как раз начинаются с первого же приема подобной таблетки.

В России сибутрамин отнесен к сильнодействующим веществам. У этого препарата довольно впечатляющий список противопоказаний. Он вызывает расстройства психики, увеличивает риск болезней сердца, нередко суициды.

Сибутрамин провоцирует и наркотическую зависимость, как от приема экстези или амфетамина. Особенно тяжело переносят этот препарат пациенты зрелого возраста. До проведения дополнительных исследований лекарства с сибутрамином запретили в США, Канаде, Австралии, Европе и Украине.

С подобными посылками столкнулась и таможня Минеральных Вод, обслуживающая Ставропольский край, Карачаево-Черкесскую и Кабардино-Балкарскую Республики, Ингушетию и Чечню.

По информации пресс-службы местной таможни, самым распространенным способом контрабанды наркотиков и других запрещенных веществ стала пересылка в международных почтовых отправлениях.

Отделом по борьбе с контрабандой наркотиков таможни возбуждено три уголовных дела по статье УК: контрабанда запрещенных веществ.

Заказывая через интернет препараты, содержащие сибутрамин, граждане нарушают российские законы

В большинстве случаев в международных посылках местные таможенники обнаруживают сильнодействующие вещества анаболического ряда, которые в Россию поступают из-за границы.

В основном заказ препаратов россиянами, желающими быстро и без проблем похудеть либо нарастить мышечную массу тела, осуществляется через Интернет.

Местной таможней из незаконного оборота уже изъято около семи тысяч всевозможных капсул, множество тюбиков препаратов, содержащих сибутрамин, и десяток флаконов. Общая масса изъятых сильнодействующих веществ — около двух килограммов.

Мало кто знает, что, заказывая через интернет препараты для похудения, содержащие сибутрамин, граждане нарушают российское законодательство. При перемещении через госграницу России на них необходимо представлять рецепты врача с последующим декларированием в таможенных органах. Но, как правило, россияне, в основном женщины, пренебрегают советами опытных докторов и сами назначают себе лечение, зачастую нанося себе непоправимый вред.

Подобные посылки направляются таможней на экспертизу. И если она подтвердит факт наличия запрещенных к пересылке и ограниченных в обороте веществ, то будет принято решение о возбуждении уголовного дела по статье УК: контрабанда препарата, содержащего сильнодействующие вещества. Санкция по ней предусматривает лишение свободы до 7 лет и штраф в размере одного миллиона рублей.

Федеральная таможенная служба напоминает: заказывая средство для похудения или иной «полезный» продукт, необходимо внимательно изучить состав и убедиться, не попадает ли данный товар под запреты и ограничения перемещения через российскую границу.

Особенно внимательно следует относиться к малоизвестным и нелицензированным на нашей территории медицинским препаратам.

И не доверять различным «эскулапам», которые ради собственной выгоды готовы порекомендовать «чудодейственные» препараты сомнительного происхождения. Все это может печально кончиться.