Что досталось русским женщинам от сарматов?

Геродот называл сарматов «ящероголовыми». Ломоносов считал, что от них произошли славяне, а польская шляхта называла себя их прямыми потомками. Русским девушкам достались в наследство от сарматов кокошники.

Ящероголовые или ошибка?

Происхождение названия сарматов покрыто глубокой тайной. Считается, что первый раз о них упомянул Геродот в V веке до нашей эры, назвав племена кочевников к востоку от Танаиса савроматами, что в переводе с греческого означает ящероголовые.

Два века спустя на той же территории у античных географов появляются сарматы. Ошибка ли переписчика привела к изменению названия или имелись в виду два разных племени неизвестно. Но в силу тождества территории принято считать савроматов Геродота сарматами.

В I веке до нашей эры греческий географ Страбон упоминает после сарматов несколько племен, наиболее известными из которых были роксоланы. Их название переводится из иранских языков как белые аланы. Их то позднее и принял Ломоносов за предков русов.

Сарматы, аланы, роксоланы, аорсы…

На исторической арене сарматы появляются в III веке до нашей эры, когда они напали и вытеснили из причерноморских степей скифов. До этого времени мы находим только отрывочные упоминания о сарматах на восточной границе Скифии, однако археологические свидетельства подтверждают их движение с южного Урала. В северном Причерноморье сарматы на протяжении четырех столетий — до II века нашей эры, занимали главенствующее положение, вытеснив оттуда других кочевников.

Сарматы, вероятно, не были никогда одним народом и представляли из себя группу разноэтничных, в первую очередь ираноязычных племен. Сарматы, аланы, роксоланы, аорсы — такие названия даются римскими писателями разным кочевникам, живущим севернее Черного моря, время от времени тревожащим балканские владения римлян. К сожалению, римляне и греки, из произведений которых мы черпаем почти все известные данные о сарматах, не описывали их подробно. Более многочисленны археологические свидетельства, но и они не могут ответить на все вопросы.

Кокошники

В сарматских погребениях, и что важно, не только в них, археологи иногда находят черепа с удлиненной задней частью. Некоторые специалисты предполагают, что речь может идти об обычае искусственной деформации черепа, когда новорожденному ребенку перетягивают голову повязкой. На территориях северного Причерноморья, Кубани и Северного Кавказа такой обычай наблюдался с XXII по VII — VI века до нашей эры.

«Сарматский ритуал» постепенно исчез с территории России вместе с самими сарматами, но остался запечатленным в народном костюме, в частности, в кокошнике.

После наступает перерыв, и вновь удлиненные черепа начинают находить с III века до нашей эры. Это время совпадает с активностью сарматов в регионе, однако неясно, связаны ли эти факты между собой.

Соседи амазонок

Греческий историк Геродот писал, что сарматы произошли от браков скифов и амазонок. С тех пор амазонки, в описаниях народов живущих севернее Черного моря, часто соседствуют с сарматами. Этот факт приобретал в глазах античных писателей особый интерес, так как женщины у сарматов, по его же словам, имели больше прав — участвовали в общественной жизни, сакральных действиях и даже в сражениях. Вероятно, в действительности, матриархат у сарматов в то время проявлялся в счете родства по женской линии, а позднее и этот обычай был изменен.

Конные воины

Сарматы считаются новаторами в технике конного боя. Это обеспечили им два вида оружия — длинное тяжелое копье и длинный меч. До сарматов, конница степных кочевников в основном была легковооруженной — большие массы конных лучников обеспечивали превосходство над всеми армиями оседлых государств. Тяжеловооруженная конница, с короткими мечами — акинаками и щитами, была немногочисленна и в битвах ей отводилась роль последнего резерва.

Сарматы первыми среди кочевников начинают применять длинные, до 130 см, мечи. Позднее к мечу добавилось тяжелое копье — contus sarmaticus. Его длина составляла 3 и более метров и держать его приходилось уже двумя руками. Для щита при таком вооружении не оставалось рук, и единственной защитой сарматского всадника оставался чешуйчатый панцирь.

Пробивная мощь всадника с таким копьем была чрезвычайно велика. При первом ударе конник мог «нанизать» на копье несколько человек, после чего отбрасывал его и брался за меч. Вероятнее всего, сарматы заимствовали этот тип кавалерии у парфян, а позднее такие всадники стали элитой византийской армии — катафрактариями.

Сарматские курганы и золото

На юге России — в Прикубанье, на Северном Кавказе и на Украине сарматы оставили много следов. Прежде всего, это курганы, высотой до 5 метров. Под курганами располагались погребения, часто очень богатые. Золотые шейные гривны, фибулы-брошки, браслеты, бронзовые зеркала сопровождали умерших. Также в курганах можно было найти оружие и украшения для лошадей, но сами лошадиные кости в них скорее исключение, чем правило.

Украшения были богато орнаментированы, изготовлявшие их мастера владели техникой скани и зерни, умели работать с золотой проволокой. Фигуры зверей — хищников, драконов, копытных, обычно изображались в динамичных, изгибающихся позах. Где жили эти ремесленники не совсем ясно. Изготовить такие украшения римскому или греческому мастеру было сложно. Возможно, эти мастера жили в еще не открытых археологами меото-сарматских городищах.

Сарматские памятники археологии исчезают в III — IV веках нашей эры, что связывается учеными со вторжением в северное Причерноморье готов и основании их легендарным вождем Германарихом готской державы. Сарматы же, вероятно, под именами более мелких племен — тех же аланов, продвигаются под натиском с востока и севера на юг, на Балканы. Оттуда аланы, двинутся в Испанию, где образуют свое небольшое королевство, подчиненное вестготами несколько веков спустя.

Сарматизм

В XV — XVII веках, в эпоху, когда складывались современные нации, интерес к сочинениям древнегреческих и древнеримских писателей сильно вырос. В их произведениях политологи раннего Нового времени стали искать истоки своих государств и наций. И если для большинства западноевропейских стран общим государством-предком была Римская империя, а для немцев — победоносные древнегерманские племена, то в сарматах стали искать своих предков поляки.

В Польше это привело к созданию целой идеологии сарматизма — своего рода генетичского мифа. Шляхтичи считали себя потомками сарматов, грозы западного мира и культурных соседей дикого востока, а также были уверены, что гербы польской знати были скопированы с сарматских тамг (родовых знаков).

Это породило шляхетские вольности, республиканизм, восточная любовь к роскоши, заимствование культуры барокко и господство католицизма, переросшее в идею о мессианстве Речи Посполитой. С самим племенем сарматов идеология была связана только древним именем, однако она очень способствовала его распространению.