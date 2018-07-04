Разведчик нашёл размытым определение ФСБ средств для шпионажа

Михаил Любимов заявил НСН, что для уличения в шпионаже следует делать упор на личность разведчика, а не на технические примочки.

ФСБ разработала формулировку для определения специальной техники, используемой в шпионаже, сообщает «Медиазона». Соответствующие поправки в случае одобрения будут внесены в Уголовный кодекс РФ, а также КоАП.

Ведомство предложило считать шпионской технику, а также любые компьютерные программы, инструменты, приборы и комплексы, «которым намеренно приданы качества и свойства для обеспечения функции скрытного (тайного, неочевидного) получения информации либо доступа к ней (без ведома её обладателя)».

Однако эту формулировку нашёл слишком размытой полковник КГБ в отставке Михаил Любимов. В эфире НСН он объяснил, что для уличения в шпионаже необходимо обращать больше внимания на личность следящего, чем на технические средства, обнаруженные при нём.

«Мне кажется очень расплывчатая формулировка. Это же надо всё доказать. Надо конкретизировать, что такое «намеренно». Это такие тонкие вещи. Один знаменитый английский разведчик, к тому же лорд, сказал, что если вас во время разведоперации застигли на месте, самое лучшее — снять штаны и сделать вид, что ты опорожняешься. Так что, мне кажется, важно уточнить, потому что так просто могут хватать людей, непричастных к шпионажу. В общем, любой аппарат может быть шпионским средством — обыкновенный телефон, им столько можно наснимать. Тут даже, мне кажется, дело не в формулировке, а в человеке, который это всё делает, в его причастности к шпионажу. Вот я хожу, допустим, около секретного объекта и даже не знаю, что он секретный, и его щёлкаю фотоаппаратом. Меня арестуют и обвинят в шпионаже, и попробуй докажи, что ты не верблюд. Так что всё в личность упирается, а не в технику при человеке», — заявил бывший разведчик.

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