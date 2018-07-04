«Мизулина готовит второй пакет поправок»: помощница законодателя рассказала о дальнейшей борьбе с педофилами

Первый пункт — это введение отсрочки срока давности преступления. Если закон будет принят, возбудить уголовное дело по факту преступления жертва сможет по достижению 18 лет. По мнению Левченко, огромное количество преступлений можно будет раскрыть при возможности написать заявление о преступлении многолетней давности.

Большинство детей либо не рассказывают о том, что над ними надругались, либо не осознают, что насилие произошло. Но даже если ребенок решился рассказать о случившемся родителям, препятствовать расследованию могут они сами: «Они считают это позором, не хотят выносить сор из избы, боятся причинить ребенку травму».

Второй пункт — это присутствие на допросе в суде психолога, который поможет обойти острые углы и снизить травмирующий эффект процедуры.

Третий пункт — ужесточение наказания для педофила, который является членом семьи или близким человеком, имеющим для ребенка авторитет: «У нас детей учат беспрекословно слушаться взрослых, и педофилы этим пользуются».

Она добавила, что уникальность пакета заключается в комплексном и тщательном подходе. В разработке законодательных мер принимали участие экспертный совет специалистов из самых разных сфер, начиная от психиатров и заканчивая правоохранителями и волонтерами. Кроме того, учитывалось мнение простых граждан, столкнувшихся с бедой:

«Законодатель затронул все сферы, связанные с растлением детей. Поправки идут не только в уголовный, и в уголовно-процессуальный кодекс, но и в уголовно-исполнительный кодекс».

Она объяснила гуманным подходом тот факт, что новый законопроект касается не всех педофилов, а только тех, чьи действия нанесли тяжкий вред. Левченко пояснила, что для педофилов нужно создавать специальные учреждения, где они будут и работать, и проходить лечение. Современная терапия способна снизить возможность рецидива, то есть повторного совершения преступления, на 60%, а это огромная цифра. В настоящее время вероятность рецидива составляет 97%: «Мы точно знаем, что, отсидев 15 лет, он выйдет и совратит ребенка. Мы ничего не можем с этим сделать и контролировать его законодательно».