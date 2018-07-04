Пусть полежит: почему в Африке похороны могут затянуться на несколько месяцев или лет

Африканские народы имеют весьма разнообразные традиции, особенно касающиеся похорон. В большинстве стран погребение происходит спустя несколько дней после смерти человека, однако в некоторых регионах принято выжидать месяцы и даже годы. Например, в Гане могут подолгу хранить тела умерших в морге перед похоронами, из-за чего возникает множество проблем.

Похоронные обычаи в стране не похожи на любые другие, поскольку здесь после своей смерти человек принадлежит семье, в которой он родился. Семья, которую он создал самостоятельно, не имеет права на распоряжение телом, поскольку все вопросы должны решать близкие родственники родителей или сами родители. Иногда эти семьи не общаются между собой, а когда дело доходит до погребения возникает масса неурядиц. Ближайших родственников родителей нужно найти, объяснить им ситуацию и определить, как и где будут проходить похороны. Именно на этом этапе возникают проблемы, поскольку иногда обе стороны не могут прийти к согласию. Поэтому часто трупы хранятся в морге очень долго, что создает огромные очереди. Власти Ганы призывают граждан прекратить практику похорон первыми родственниками, но эта традиция остается нерушимой. В одном из моргов на просторах Ганы уже шесть лет хранится тело мужчины, чьи родственники не могут достичь согласия. Эта ситуация не вызывает удивления у местных жителей, поскольку такое здесь происходит повсеместно. Часто семья спорит из-за того кто именно будет провожать умершего в последний путь, поскольку нередко люди из двух мест жительства хотят попрощаться со знакомым. Иногда ведутся споры о форме гроба, поскольку в Гане распространен обычай похорон в оригинальных гробах. Также иногда ожидание затягивается, поскольку родственники не могут съехаться на церемонию из разных уголков страны. Процесс похорон проходит зачастую быстрее, если ответственными за него становятся исключительно ближайшие члены семьи. Часто случается так, что дети умершего берут на себя финансовую ответственность за похороны, однако даже в таком случае они не могут решать где и как состоится церемония. Даже партнер умершего, с которым тот прожил в браке всю жизнь, не может влиять на решение членов семьи, где он родился. Только они могут позаботиться о последнем пути покойного. Родственники известных или влиятельных людей, которые скончались, часто принимают решение издать некролог, что тоже занимает время. Церемония похорон происходит позже из-за приглашенных гостей, поскольку нужно выбрать такую дату, чтобы всем было удобно. Кроме того, ганцы верят, что если тело сразу предали земле, то ему не оказали должного уважения. Поэтому даже без определенного повода похороны обычно затягиваются на несколько недель. Все это время тела хранятся в морозильных камерах, а когда в Гане не было такого оборудования, похороны проходили гораздо быстрее.]]>