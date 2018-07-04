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Он подтолкнул свою жену, чтобы спасти себя тонувшего судна. Но, реальность просто бесценна!
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Он подтолкнул свою жену, чтобы спасти себя тонувшего судна. Но, реальность просто бесценна! 

Карельские вести 1 час назад
Учитель прочитала в классе невероятную историю.
Круизное судно попало в аварию в море. На корабле была пара, которая, пробравшись к спасательной шлюпке, поняла, что осталось место только для одного человека.
В этот момент мужчина толкнул женщину за себя, и сам запрыгнул на спасательную шлюпку.
Дама стояла на тонущем корабле и выкрикивала мужу одно предложение.
Учитель остановился и спросил: «Как вы думаете, что она кричала?»
Большинство студентов взволнованно ответили: «Я ненавижу тебя! Я была слепа!»
Теперь учитель заметил мальчика, который молчал, он заставил его ответить, и мальчик сказал: «Учитель, я думаю, она бы кричала — „позаботься о нашем ребенке!“
Учитель был удивлен, спросив: „Ты слышал эту историю раньше?“
Мальчик покачал головой: „Нет, но это то, что моя мама сказала моему отцу, прежде чем она умерла от болезни“.
Учитель сокрушался: „Ответ правильный“.
Лайнер затонул, мужчина вернулся домой и воспитал свою дочь в одиночку. Много лет спустя после смерти мужчины их дочь нашла его дневник, убирая его вещи.
Оказывается, когда родители отправились на теплоход, у матери уже диагностировали терминальную болезнь. В критический момент отец ринулся к единственному шансу на выживание.
Он написал в своем дневнике: „Как я хотел утонуть с тобой на дне океана, но ради нашей дочери я могу только позволить тебе вечно лежать под морем одной.. “
История закончена, класс замолчал.
Учитель знает, что ученик понял мораль истории, что добро и зло в мире, есть много осложнений, которые трудно понять.
Вот почему мы никогда не должны сосредотачиваться только на поверхности и судить других, не понимая их.
Те, кто любит оплачивать счета, делают это не потому, что они загружены, а потому, что они ценят дружбу выше денег.
Те, кто проявляют инициативу на работе, делают это не потому, что они глупы, а потому, что понимают концепцию ответственности.
Те, кто извиняется первым после драки, делают это не потому, что ошибаются, а потому, что ценят окружающих.
Те, кто готов помочь вам, делают это не потому, что они должны вам что-либо, а потому, что они видят в вас настоящего друга.
Те, кто часто пишут вам, делают это не потому, что им нечего делать, а потому, что вы находитесь в их сердце.
Однажды, все мы будем отделены друг от друга, мы пропустим наши разговоры обо всем и ни о чем, мечты, которые у нас были. Пройдут дни, месяцы, годы… Однажды наши дети увидят фотографии и спросят: „Кто эти люди?“ И мы будем улыбаться невидимыми слезами, потому что сердце дрогнет, и вы скажете: „Именно с ними у меня были лучшие дни в моей жизни“.
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