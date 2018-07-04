Народный календарь. 5 июля. День Евсевия. Пора заготавливать веники

День Евсевия, епископа Самосатского, который прославился как защитник православной веры, утвержденной в Никее на первом Вселенском соборе.

Как-то правителю Констанцию стало известно, что у Евсевия есть акт, подписанный на соборе и он потребовал отдать документ. Но Евсевий ответил, что ему проще протянуть руки, чтобы их отрубили, чем отдать его. Не предал он своей веры и когда на престол пришел Юлиан, известный как преследователь христианской веры.

Известно, что 5 июля считается днем исцеления души и тела. Люди утром направлялись в лес, чтобы собрать лечебных трав на зиму, а также заготовить веников для бани. Именно 5 июля старались навязать их впрок, а вечером отправиться в баню, так как считалось, что свежие веники подарят здоровье на весь год.

Приметы на 5 июля:

— Если днем идет дождь — жди хорошего урожая.

— Жаркий день на Евсевия 5 июля — в декабре ударят морозы.

— Месяц ярко мерцает на вечернем небе — к хорошему урожаю.

Именины 5 июля отмечает Василий.