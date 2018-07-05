Мать задумала продать сына ради покупки жилья

Украинские полицейские задержали женщину, намеревавшуюся продать своего трехмесячного сына и потратить вырученные деньги на покупку дома. Об этом сообщается на сайте пресс-службы полиции Херсонской области.

Работники отдела борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми, получили информацию, что 26-летняя жительница региона планирует продать своего сына. Ради получения денег ей пришлось обратиться к знакомым, которые помогли ей найти клиента в Херсоне и передать ему ребенка с вещами и документами.

Также женщина написала расписку, что отказывается от сына и в дальнейшем не будет предъявлять на него никаких прав. Задержана она была во время получения денежных средств в сумме 210 тысяч гривен (более 500 тысяч рублей).

Полицейские выяснили, что задержанная женщина ранее судима, а также ведет асоциальный образ жизни. У нее отсутствовало желание воспитывать ребенка, но, в дальнейшем, по ее словам, она могла бы родить еще, если захочет.

Сейчас мальчик находится в детском доме, его жизни ничто не угрожает. Полиция возбудила уголовное дело по части 3 статьи 149 Уголовного кодекса Украины («Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека»). Задержанной грозит до 15 лет лишения свободы.