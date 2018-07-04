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Бузова утомила поклонников своим полуголым телом и «мордой кирпичом»
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Бузова утомила поклонников своим полуголым телом и «мордой кирпичом» 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
Звезда российского шоу-бизнеса отправилась в тур по самым романтичным местам Апеннинского полуострова, где проходят съемки шоу «Замуж за Бузову». Среди пальм и античных руин дюжина претендентов будут бороться за ее руку и сердце. Телеведущая, которая прославилась в образе улыбчивой блондинки усилиями стилистов превратилась в знойную южанку с конским хвостом на голове.
Очередное видео в социальных сетях задело поклонников, которые ею всегда восхищались.
— Бедная девочка, пора вырасти и повзрослеть! С каждым годом опускаешься все ниже и ниже! Талант люди на показ выставляют, а не голую попу. Лучше образование специальное получи и петь научись, например, чем строить из себя певицу или театральное закончи, чтобы лицом уметь управлять. Фанера не в моде давно, как и «морда» кирпичом. Песни то прикольные у тебя, петь их только нужно ПЕТЬ, а для этого голос нужен. Под «маской» «мои люди» скрываются ведь те люди, за счёт кого ты пьёшь и ешь, тупо стрижёшь бабло на всём и чём только можешь, — написал один из расстроенных фанатов (орфография и пунктуация автора — ред.).
Другие высказались еще в более категоричной манере:
— Да неужели этот урод на видео Ольга, мы, что все это время любовались трансвеститом, что ли… И ты значит в этом образе Кончиты Вурст, снимаешься и пугаешь мужиков в шоу холостяк? Соболезную конечно парням, но уже хочу глянуть на это транс шоу.
Ранее Пятый канал рассказывал, кто из богатых холостяков хочет жениться на Бузовой.
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