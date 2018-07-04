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8 лучших подарков для петербуржцев
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8 лучших подарков для петербуржцев 

Собака.ru 1 час назад
Фото: Собака.ru
Вместе с сервисом «Юла» мы нашли восемь типично петербургских подарков: коллекционный сервиз ИФЗ, картина из коллекции профессора академии художеств и даже личный Чижик-Пыжик (почти!).
Бюст Екатерины II  Какой же петербургский дом без бюста Екатерины II середины XIX века? Правильно, никакой: он прекрасно подойдет для хранения шляп или просто добавления мечтательности в интерьер. Продавец утверждает, что создали его в 1850 году — в подтверждение этого на императрице есть клеймо. Открытка 1914 года
Трогательный привет из дореволюционных времен — открытка сотруднику Балтийского завода от коллег и подчиненных с благодарностью за 25 лет службы. К тому моменту Ивану Ивановичу Хрындикову было 49, а впереди у него было еще 27 лет — умер он через два месяца после начала Блокады Ленинграда в 1941 году. Сейчас его имя можно найти на сайте «Возвращенные имена», на нем также можно узнать, что жил он на 8-й линии Васильевского острова, и больше ничего: теперь, судя по всему, открытка — самый подробный рассказ об этом человеке.
Сервиз ИФЗ «Ковчег»
Нечеловеческой красоты коллекционный сервиз Императорского фарфорового завода на шесть персон делается только на заказ за 200 000 рублей, но этот можно купить в пять раз дешевле, потому что чай в нем уже бывал. Зато блюдца и чашки кораблевидной формы все также сверкают (потому что и отливка, и роспись — вручную), и все также будто вот-вот отправятся в плаванье (потому что изделия одной из лучших художниц завода Татьяны Афанасьевой всегда отличаются особой пластикой).
Чехлы с рисунками Петербурга
В отличие от большинства аналогов эти чехлы для телефона рассчитаны не на туристов, а на местных жителей, которые хотят лишний раз напомнить о своей любви к городу (или его отдельным местам). На них нет величественных дворцов, зато есть места, возле которых любят гулять сами петербуржцы: арка Новой Голландии, дворы или случайные указатели. Каретные фонари
Если подарить другу карету — это уже по-настоящему странно, то каретные фонари XIX века вполне сойдут за остроумный и, вполне возможно, даже полезный подарок. Металлическая ваза
Если в Ikea снова ничего не приглянулось, в Петербурге всегда можно найти дореволюционную вазу. Эта — металлическая с цветами — куплена в Пассаже и даже имеет документы, подтверждающие солидный возраст. Картина
Эта картина хранилась в коллекции профессора академии художеств имени Репина Юрия Карловича Бойтмана — видимо, только по причине отсутствия подписи сейчас ее можно купить за смешные деньги. Бронзовый воробей
Не Чижик-Пыжик, зато свой: в этого бронзового воробья 1886 года можно кидать монетки хоть каждый день и, что немаловажно, никогда не промахиваться.
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