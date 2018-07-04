Польские учёные: Гданьскому заливу грозит экологическая катастрофа из-за затонувшего в 1945 году танкера

В Польше учёные предупредили о надвигающейся экологической катастрофе в Гданьском заливе. Причина — в затонувшем в конце второй мировой войны танкере, пишет онлайн-издание Trojmiasto.

Танкер «Франкен» был потоплен советскими самолётами в апреле 1945 года. Водолазы изучили обломки судна, лежащего на дне. Вместе с аквалангистами под воду спускались специалисты польского Морского института.

“Спустя 70 лет толщина металлического корпуса уменьшилась на семь миллиметров. Сталь превращается в ржавчину. Корпус корабля рухнет, это лишь вопрос времени”, — говорит профессор Бенедикт Хас.

На борту судна, предположительно, находится до полутора миллионов литров топлива. По оценке экспертов, проанализировавших темпы обветшания затонувшего танкера, утечка в воды Гданьского залива произойдёт примерно через десять лет.

“Это будет экологической катастрофой. Мы говорим о возможном загрязнении пляжей от города Пески аж до Хельского полуострова. Туризм может исчезнуть на несколько лет. Тогда весь регион должен быть закрыт”, — говорит Ольга Сарна из Фонда MARE.