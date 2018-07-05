Ещё
В Польше испугались утечки 1,5 млн литров топлива на Балтике
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Польше испугались утечки 1,5 млн литров топлива на Балтике 

Деловая газета «Взгляд» 19 минут назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Побережье Гданьского залива в Польше может серьезно пострадать в результате утечки топлива с затонувшего в годы Второй мировой войны немецкого танкера, сообщили в Польском культурном центре в Калининграде.
Польские аквалангисты и ученые изучили остов немецкого танкера «Франкен» на дне Гданьского залива и обнаружили, что корпус судна толщиной 10-12 миллиметров серьезно проржавел. Сообщается, что ржавчина съела уже 7 миллиметров, передает «Интерфакс».
В обломках танкера находится 1,5 млн литров топлива. Специалисты предупреждают, что утечка, которая может произойти в ближайшее десятилетие, станет экологической катастрофой.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Роскосмос отказался от поездки на авиасалон Фарнборо Чему нас учит история про странную женщину Галину Панину? Мексиканец исполнил на ЧМ-2018 мечты своей погибшей семьи
Женский форум  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Русские мужчины! Что с вами не так?»123
26-летняя дальнобойщица: «Я одеваюсь, как Барби»86
Назван главный секрет обретения плоского живота5
Виктория Бекхэм выглядит как ровесница сына3
Звёзды, страдающие анорексией
Видео
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды Шоу-бизнес
00:35
Боня честно рассказала, чем покорила миллиардера
Звёзды Другое
16:44
Чего боятся звезды
Звёзды Психология
03:36
«Он точно ваш ребенок?»: Лазарев показал сына
Звёзды
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
05:11
Как проверить способности к логическому мышлению
Психология
05:21
Чем жертвовали женщины ради красоты
Красота Здоровье
07:51
Каких детей боятся взрослые
Дети
00:55
41-летняя Маликова показала крепкий тыл
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение