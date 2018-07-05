В Польше испугались утечки 1,5 млн литров топлива на Балтике

Побережье Гданьского залива в Польше может серьезно пострадать в результате утечки топлива с затонувшего в годы Второй мировой войны немецкого танкера, сообщили в Польском культурном центре в Калининграде.

Польские аквалангисты и ученые изучили остов немецкого танкера «Франкен» на дне Гданьского залива и обнаружили, что корпус судна толщиной 10-12 миллиметров серьезно проржавел. Сообщается, что ржавчина съела уже 7 миллиметров, передает «Интерфакс»

В обломках танкера находится 1,5 млн литров топлива. Специалисты предупреждают, что утечка, которая может произойти в ближайшее десятилетие, станет экологической катастрофой.