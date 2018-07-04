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Родители погибшего в Чечне саратовского полицейского рассказали свою версию случившегося в эксклюзивном интервью
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Родители погибшего в Чечне саратовского полицейского рассказали свою версию случившегося в эксклюзивном интервью 

САРАТОВ24 1 час назад
Фото: САРАТОВ24
Родители погибшего в Чечне полицейского сделали заявление: возможно, их сын остался бы жив, если бы не ряд факторов. Спустя месяц после трагедии Юрий и Лариса Горсковы дали эксклюзивное интервью репортёрам программы «Прямая речь».
Напомним, в конце мая на православную церковь в Грозном боевики совершили нападение. В это время в республике в служебной командировке находились полицейские из Саратовской области. В ходе боестолкновения с преступниками погибли старшие сержанты полиции Кайрат Рахметов и Владимир Горсков. Пока идет следствие, родители Владимира Горскова поделились с журналистами результатами своего расследования. Выпуск программы смотрите на сайте Saratov24.tv.
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