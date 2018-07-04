Родители погибшего в Чечне саратовского полицейского рассказали свою версию случившегося в эксклюзивном интервью

Родители погибшего в Чечне полицейского сделали заявление: возможно, их сын остался бы жив, если бы не ряд факторов. Спустя месяц после трагедии Юрий и Лариса Горсковы дали эксклюзивное интервью репортёрам программы «Прямая речь».