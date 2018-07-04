Артисты шоу «Баронеты» в очередной раз удивили самарцев

Выступление воздушных гимнастов в образах Мальвины и Пьеро зал смотрит затаив дыхание. Все трюки артисты шоу «Баронеты» выполняют без страховки. Яркие и узнаваемые образы свиты короля на протяжении 3 часов удивляют зрителей.