Спектакль-чаепитие «Муха-Цокотуха» в «Домике Фанни Белл»

Музыкальный спектакль-чаепитие по мотивам известной сказки Корнея Чуковского о любви, подарках и удивительном происшествии, которое превратило Мухины именины в настоящую свадьбу.

Ожившие герои-куклы, сделанные руками петербургского мастера Фани: красавица-Муха, гусар-Комарик, злодей-Паук и, неожиданным образом, Самовар — превратят это детское стихотворение в настоящие театральные именины. Звуки балалайки и забавные игры с маленькими зрителями — отсылка к настоящей русской ярмарке-сказке начала ХХ века.