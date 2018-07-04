Ещё
Спектакль-чаепитие «Муха-Цокотуха» в «Домике Фанни Белл»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Спектакль-чаепитие «Муха-Цокотуха» в «Домике Фанни Белл» 

CHIPS journal 1 час назад
Фото: CHIPS journal
Музыкальный спектакль-чаепитие по мотивам известной сказки Корнея Чуковского о любви, подарках и удивительном происшествии, которое превратило Мухины именины в настоящую свадьбу.
Ожившие герои-куклы, сделанные руками петербургского мастера Фани: красавица-Муха, гусар-Комарик, злодей-Паук и, неожиданным образом, Самовар — превратят это детское стихотворение в настоящие театральные именины. Звуки балалайки и забавные игры с маленькими зрителями — отсылка к настоящей русской ярмарке-сказке начала ХХ века.
CHIPS journal: последние новости
Центр Перекресток Мультфильм «Распрекрасный принц» День семьи на Городской ферме ВДНХ
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
26-летняя дальнобойщица: «Я одеваюсь, как Барби»29
«Жена превращалась в ненасытную дрянь»107
Звёзды, страдающие анорексией
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной17
Алиса Вокс о причинах ревности Матильды: Чужая душа — потемки6
Видео
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды Шоу-бизнес
00:35
Боня честно рассказала, чем покорила миллиардера
Звёзды Другое
03:36
«Он точно ваш ребенок?»: Лазарев показал сына
Звёзды
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
05:11
Как проверить способности к логическому мышлению
Психология
05:21
Чем жертвовали женщины ради красоты
Красота Здоровье
07:51
Каких детей боятся взрослые
Дети
00:55
41-летняя Маликова показала крепкий тыл
Звёзды
00:30
Муж рад избавиться от Бородиной
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение