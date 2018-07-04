Ещё
Колумб в спасательном жилете
Далее:
Читайте также:
Ещё

Колумб в спасательном жилете 

RT на русском 1 час назад
В Барселоне активисты в знак протеста против иммиграционной политики Рима «украсили» статую Христофора Колумба спасательным жилетом. Ранее Италия и Мальта, в отличие от Испании, отказались принять в своём порту лодку с мигрантами.
RT на русском: последние новости
Неймар высказался о критике в его адрес Эксперты рассказали, как правильно выбирать арбуз В МИД России призвали к деполитизации энергетического сотрудничества в мире
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
26-летняя дальнобойщица: «Я одеваюсь, как Барби»29
«Жена превращалась в ненасытную дрянь»107
Звёзды, страдающие анорексией
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной17
Алиса Вокс о причинах ревности Матильды: Чужая душа — потемки7
Видео
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды Шоу-бизнес
00:35
Боня честно рассказала, чем покорила миллиардера
Звёзды Другое
03:36
«Он точно ваш ребенок?»: Лазарев показал сына
Звёзды
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
05:11
Как проверить способности к логическому мышлению
Психология
05:21
Чем жертвовали женщины ради красоты
Красота Здоровье
07:51
Каких детей боятся взрослые
Дети
00:55
41-летняя Маликова показала крепкий тыл
Звёзды
00:30
Муж рад избавиться от Бородиной
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение