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Колумб в спасательном жилете
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Колумб в спасательном жилете
RT на русском
1 час назад
Женский форум
В Барселоне активисты в знак протеста против иммиграционной политики Рима «украсили» статую Христофора Колумба спасательным жилетом. Ранее Италия и Мальта, в отличие от Испании, отказались принять в своём порту лодку с мигрантами.
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