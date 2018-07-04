Колумб в спасательном жилете

В Барселоне активисты в знак протеста против иммиграционной политики Рима «украсили» статую Христофора Колумба спасательным жилетом. Ранее Италия и Мальта, в отличие от Испании, отказались принять в своём порту лодку с мигрантами.