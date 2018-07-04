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Дети научились приманивать благополучие
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Дети научились приманивать благополучие 

Управа района Крюково 1 час назад
Фото: Управа района Крюково
Вряд ли возможно подсчитать количество ситуаций в жизни или дел, в которых нужен успех — мы бы хотели, чтобы он нам сопутствовал всегда.
И вот, в виду важности этого момента и появился оберег у древних славян, который отвечал именно за успешность и только за нее, и к которому можно свободно обращаться всякий раз перед важным событием — тряпичная кукла Успешница.
Такую замечательную помощницу ребята и их родители учились собирать из лоскутов на мастер-классе, который прошел 4 июля в досуговом центре ГБУ «М КЛУБ». Внутрь куколки мастера вложили записочки, в которых просили помощи оберега. Не смотря на то, что комплект лоскутов был у всех одинаков, Успешницы вышли эксклюзивными, передающими характер новых хозяев. ​
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