Дети научились приманивать благополучие

Вряд ли возможно подсчитать количество ситуаций в жизни или дел, в которых нужен успех — мы бы хотели, чтобы он нам сопутствовал всегда.

И вот, в виду важности этого момента и появился оберег у древних славян, который отвечал именно за успешность и только за нее, и к которому можно свободно обращаться всякий раз перед важным событием — тряпичная кукла Успешница.

Такую замечательную помощницу ребята и их родители учились собирать из лоскутов на мастер-классе, который прошел 4 июля в досуговом центре ГБУ «М КЛУБ». Внутрь куколки мастера вложили записочки, в которых просили помощи оберега. Не смотря на то, что комплект лоскутов был у всех одинаков, Успешницы вышли эксклюзивными, передающими характер новых хозяев. ​