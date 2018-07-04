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Дыхательной гимнастикой лучше заниматься на природе
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Дыхательной гимнастикой лучше заниматься на природе 

Вечерняя Москва 57 минут назад
Бесплатная тренировка по цигуну — восточной дыхательной гимнастике — прошла во вторник, 3 июля, в Измайловском парке.
Инструкторы Игорь Краев и Виктория Асадова рассказали, как правильное дыхание влияет на биологически активные точки, улучшает работу внутренних органов и метаболизм, запускает процессы омоложения.
Жительница района Наталья — пенсионерка, узнала о тренировках в интернете.
— Мне очень понравилось. Нагрузка в меру, для людей нашего возраста — как раз то, что надо! Начинаешь прислушиваться к своему самочувствию и в целом к организму, — отметила она.
Пенсионерка Галина Лосева отметила, что после гимнастики чувствует себя лучше и даже моложе. Кроме того, это отличная возможность найти единомышленников.
Тренировки подходят для людей любого возраста и физической подготовки. Для посетителей с ограниченными возможностями разработана особая программа. И молодым цигун на пользу: правильное дыхание поддерживает в прекрасном состоянии суставы, лимфатическую и кровеносную системы, создает духовную гармонию.
Игорь и Виктория наблюдают, как подопечные делают упражнения, и приходят на помощь, если что-то не получается. Могут составить индивидуальный план занятий.
Присоединиться к мастер-классам могут все желающие в течение всего лета. Участников ждут ровно в полдень по вторникам и субботам на танцплощадке эстрады «Солнечная» за трибунами.
Занятия по восточной оздоровительной гимнастике проводятся также в парках «Зарядье» и «Сокольники».
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