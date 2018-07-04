«Я не смотрю программу „Пусть говорят“: Малахов считает, что Борисов за год не смог сделать ничего стоящего

Год назад Андрей Малахов покинул насиженное место — программу «Пусть говорят» на Первом и перешел к конкурентам — на канал «Россия» и стал ведущим шоу «Прямой эфир». Годами тележурналист отстраивал работу команды «Пусть говорят», вывел ее на лидирующие позиции. Решение оставить свое детище он никак тогда не объяснил. Спустя год в интервью телеканалу «Дождь» он раскрыл карты и откровенно рассказал, почему оставил Останкино.

«Я ушел с намоленного времени, когда в «Пусть говорят» меня показывали перед программой «Время», в ранний вечерний прайм, но мне важен контент и истории, которые я рассказываю. Я их рассказываю сегодня, а завтра они будут в «Пусть говорят». Я тот человек, который щедро раздает инфоповоды для эфиров. Индекс цитирования появления у Малахова гораздо выше, чем у Борисова. Дима Борисов потрясающий новостник, очень талантливый молодой человек, но мне кажется, что за год в прайм-тайм он мог бы стать суперзвездой, которого все хотели бы видеть на корпоративах и мероприятиях. Но этого не произошло. Давайте скажем честно. Я уважаю Дмитрия . Я не смотрю программу «Пусть говорят» и делаю все, чтобы не пересекаться с Дмитрием Борисовым и даже перестал ходить с ним в один спортзал», — заявил Андрей Малахов.

Телеведущий раскрыл причину ухода с Первого канала. Его не устраивало отношение к себе руководства. Малахов считает, что уже давно перерос позицию, которую занимал. «Когда ты приходишь в любой офис делать карьеру и начинаешь с мальчика, который приносит кофе, даже если мальчик стал суперзвездой, поменять психологию людей, видевших его носящим кофе, очень сложно. Может быть, мальчик вырос, мальчик предлагает более интересные идеи, чем люди, обремененные властью, позицией, машинами, положением и телефоном с кремлевской связью, то доказать, что ты уже не мальчик… что ты человек, который несет золотые яйца для канала и ничего не просит. Я просто хотел, чтобы ко мне отнеслись не как к мальчику, а как к человеку, который умеет что-то делать. Тот же Ваня Ургант — у него свой продакшн, у Лены Малышевой — свой продакшн», — высказался он.