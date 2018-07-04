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Энрике Иглесиас поделился трогательным видео с дочерью от Анны Курниковой
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Энрике Иглесиас поделился трогательным видео с дочерью от Анны Курниковой 

Teleprogramma.pro 34 минуты назад
Фото: Teleprogramma.pro
16 декабря 2017 года у Энрике и Анны родились близнецы — Николас и Люси. Звездные родители до последнего скрывали новость о рождении малышей и с декабря выложили в Сеть лишь пару фотографий и видео. «Анна не прячется, — уверяет мама Энрике, Исабель Прейслер. — Она ведет простую жизнь, закрытую от посторонних глаз». Счастливая бабушка также рассказала, что Люси похожа на Анну, тогда как Нико — вылитый отец.
Родители без ума от малышей. Сегодня Иглесиас поделился в своем микроблоге видео, на котором он вместе с Люси плавает в бассейне. Он брызгается водой, а девочка заливается счастливым хохотом. Поклонники пришли в восторг от нежного ролика.
Анна Курникова и Энрике Иглесиас встречаются с 2001 года. Звезды познакомились во время съемок клипа певца на песню Escape.
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