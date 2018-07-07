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Полицейские задержали мужчину, ранившего иностранца в баре Москвы
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Полицейские задержали мужчину, ранившего иностранца в баре Москвы 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в ранении иностранца в баре Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления МВД.
"В результате оперативно-разыскных мероприятий задержан мужчина, нанесший в ходе конфликта в баре колото-резанное ранение иностранцу", — пояснили в пресс-службе столичного управления.
Там добавили, что к полицейским обратился иностранный гражданин. Он сообщил, что неизвестный причинил ему телесные повреждения. В сопровождении полицейских пострадавшего госпитализировали. В настоящее время ему оказывается необходимая медицинская помощь.
В ходе проверки полиция установила, что в одном из столичных баров на Рочдельской улице между иностранцем, который отдыхал там со своим другом, и неизвестным мужчиной возник конфликт. В ходе этого конфликта гостю столицы нанесли колото-резаное ранение. По горячим следам подозреваемый был задержан сотрудниками уголовного розыска. Его доставили в отделение полиции, с ним проводятся необходимые следственные действия.
По данным источника агентства в правоохранительных органах, пострадавший является журналистом из США, сам инцидент произошел рано утром в субботу.
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