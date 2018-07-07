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В Москве задержали ударившего ножом иностранца мужчину
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В Москве задержали ударившего ножом иностранца мужчину 

ТАСС 45 минут назад
Фото: MosDay.ru
МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Полицейские задержали мужчину, ранившего ножом иностранца в одном из баров в центре Москвы. Об этом сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе столичного ГУМВД РФ.
"В результате оперативно-разыскных мероприятий задержан мужчина, нанесший в ходе конфликта в баре на Рочдельской улице колото-резаное ранение иностранцу", — сказали в главке.
Раненный иностранец сам обратился к патрулировавшим улицу полицейским и рассказал, что в баре неизвестный вступил в конфликт с ним и его другом. Пострадавший был доставлен в больницу, где в настоящее время ему оказывается медицинская помощь.
"Сотрудниками полиции был организован весь необходимый комплекс мероприятий, направленный на установление личности и задержание злоумышленника. В результате оперативно-разыскных мероприятий подозреваемых был задержан сотрудниками уголовного розыска. Он доставлен в территориальный орган внутренних дел, с ним проводятся необходимые следственные действия", — добавили в пресс-службе.
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Женский форум  Ещё 12 источников 
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