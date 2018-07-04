Робби Уильямс считает, что у него аутизм

Робби Уильямс — тот еще ипохондрик, и периодически он делает откровенные заявления, которые шокируют поклонников. Так, например, он признавался, что видел НЛО (и тут уж никто ничего проверить не сможет), рассказывал, что страдает тяжелой формой биполярного расстройства, а теперь начал подозревать у себя аутизм.

Началось все, по словам 44-летнего музыканта, с серьезных провалов в памяти. «Я не знаю, аутизм это или синдром Аспергера, но что-то такое точно есть, — признался Робби в интервью Daily Mirror. — Все очень сложно в моей голове, в ней всегда происходит напряженная работа. Я страдаю от одержимости, зависимости, психической патологии одним словом. И я твердо уверен, что, будь я простым рабочим, а не поп-звездой, ничего не изменилось бы».

Напомним, что совсем недавно, 14 июня, Уильямс выступал на открытии чемпионата мира в России, и многим зрителям особенно запомнился момент, когда он показал в камеру средний палец. Телеканалу Fox, транслировавшему церемонию, пришлось извиняться перед зрителями за этот жест, а у Робби нашлось очень простое объяснение случившемуся: по его словам, он просто хотел обозначить, что до начала игры осталась одна минута, но случайно показал не тот палец. Ну да, ну да…

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