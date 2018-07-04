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«Опять беременна?»: фигура Ольги Рапунцель насторожила фанатов
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«Опять беременна?»: фигура Ольги Рапунцель насторожила фанатов 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
Ольга Рапунцель постоянно находится под пристальным вниманием интернет-пользователей, большинство из которых недоброжелательно настроены к ней. Женщину постоянно критикуют за неправильное обращение с ребенком, за отношения с супругом и осуждают внешность. Например, в этот раз поводом для обсуждений стала её фигура.
На новом снимке скандальной участницы «Дома-2» фолловеры обнаружили увеличившийся живот, который виднелся даже под свободным платьем. Конечно, фигура новоиспеченной мамы не могла стать идеальной через три месяца после родов, но этот факт совсем не интересовал критиканов, которые и вовсе предположили, что она вновь забеременела от своего непутевого мужа. «Живот чего то торчит, опять беременна?» «Господи, только не хватало от этого Дмитренко еще одного родить!» «Я думаю она же не совсем с ума сошла, чтобы рожать от него второго»
Конечно, более адекватно смотрящие на ситуацию комментаторы не смогли не отметить, что Рапунцель только недавно стала мамой и вполне могла просто не успеть вернуться в форму. Но злорадствующих людей хлебом не корми, дай только повод выплеснуть негатив, поэтому, исключив вариант беременности, они принялись ругать женщину за то, что она не следит за фигурой и стремительно набирает вес, хотя должна его сбрасывать. «Я через три месяца после родов с таким же животиком была, это вполне нормально» «Ой, я через месяц после родов уже в спортзале была и мне все равно, что говорят, мне неприятно ходить с висящим животом, что я и советую Оле!» «Люди, вот вы смеетесь? Даже, если предположить, что она в положении, это ей надо быть как минимум на 3 месяце, чтобы живот было видно! А она родила только в апреле!» «Да, это смешно, конечно, просто еще не пришла в форму!» «Да уж, помню такая худышка была!»
А недавно Ольга в честь годовщины свадьбы опубликовала фотографии этого события и подвергла свою семью насмешкам. Публику возмутило, что считающая себя брендом Рапунцель купила очень дорогое свадебное платье и выбрала ресторан с высокими ценами и красивым видом, но при этом максимально сэкономила на банкетном меню.
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