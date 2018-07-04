Алан Касаев: «Я ко всему готов — для меня ничего необычного в ФНЛ нет»

Полузащитник Алан Касаев , перешедший из «Локомотива» в «Балтику», в интервью пресс-службе клуба из Калининграда отметил, что он принял взвешенное решение. По его словам, он готов к ФНЛ.

— Алан, после стольких лет выступлений в элите российского футбола, не боитесь возвращаться в суровые реалии ФНЛ — с длительными перелетами, плохими (кое-где) полями и жесткой силовой манерой игры?

— Я все прекрасно понимал, взвесил и на семейном совете принял решение перейти в «Балтику». Я много слышал о калининградских болельщиках и неповторимой атмосфере на стадионе. Команда в Калининграде подбирается хорошая, которая способна пробиться в премьер-лигу. С Божьей помощью должны решить эту задачу.

Что касается перелетов, полей и манеры футбола, то я ко всему готов — для меня ничего необычного в ФНЛ нет.

— Против «Балтики» доводилось ранее играть?

— Бывал в Калининграде. То ли с «Кубанью» приезжал, то ли с «Аланией». А также — с юношеской сборной России.

— В прошлом сезоне вы сыграли за «Локомотив» всего две игры. Золотую медаль чемпиона России в итоге получили?

— Да, стал двукратным чемпионом страны.

— Вам удалось отличиться в первом же контрольном матче за «Балтику» — это приятный момент или к играм на сборах не стоит относиться серьезно?

— Всегда приятно забивать. Тем более, я был столько времени без игровой практики. Голы придают уверенность. Надеюсь, буду забивать и в первенстве.

​— В «Балтике» подобрался боеспособный коллектив. Что может помешать нашей команде пробиться в премьер-лигу?

— Только мы сами, ведь уровень конкуренции, мне кажется, сейчас пониже, чем в прошлом году, когда в лидерах ФНЛ были «Крылья Советов», «Оренбург», «Енисей»… Но если будем недооценивать соперников — обязательно возникнут проблемы. Я видел замечательный стадион в Калининграде и не сомневаюсь, на его трибунах будет много болельщиков, которые не дадут нам играть спустя рукава.

К основным конкурентам отнесу «Тамбов» и «СКА-Хабаровск», но вообще прогнозы давать преждевременно — дождемся стартовых матчей. В любом случае, не надо обращать внимание на игру других команд, нужно брать свои очки.