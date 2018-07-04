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Эмбер Херд попыталась оправдаться после своего скандального высказывания о мигрантах и обвинений в расизме
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Эмбер Херд попыталась оправдаться после своего скандального высказывания о мигрантах и обвинений в расизме 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Эмбер Херд
Миграционная тема настолько остро стоит в американском обществе, что любое обсуждение ее рискует обернуться скандалом. 32-летняя Эмбер Херд не избежала такой участи. Ранним утром во вторник актриса написала в Twitter о контрольно-пропускном пункте в Голливуде.
Просто слышала, что в Голливуде есть контрольно-пропускной пункт, расположенный в нескольких кварталах от того места, где я живу. Всем лучше подвезти своих домработниц, нянь и озеленителей сегодня вечером,
— посоветовала она своим фолловерам-соседям.
Эмбер Херд
А в ответ получила шквал критики в комментариях, вот лишь некоторые примеры:
Вы похожи на южанина 1800-х годов, который предупреждает всех других богатых рабовладельцев…
Только няни, домработницы и озеленители должны беспокоиться? Не знал, что на эту работу нанимают лишь нелегальных мигрантов. Полиция все время проверяет уличные контрольно-пропускные пункты. В этом нет ничего нового, но в вашем закрытом сообществе об этом не слышали.
В итоге Херд удалила свой пост и вместо него опубликовала черно-белый снимок маленькой девочки в футболке с надписью «Место рождения: Земля, раса: человек, политические убеждения: свобода, религия: любовь».
Фото из Twitter Эмбер Херд
Поскольку кризис прав человека политизирован, трудно сделать простое заявление. Оно воспринимается как попытка отвлечь от реальных проблем. Для каждого сложно избежать негативного влияния,
— написала актриса рядом со снимком в попытке оправдаться.
Напомним, ранее она выступила против разделения семей мигрантов в США.
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