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«Дерзко-женственная»: абсолютно обнаженную Екатерину Вилкову сравнили с Шэрон Стоун
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«Дерзко-женственная»: абсолютно обнаженную Екатерину Вилкову сравнили с Шэрон Стоун 

Passion.ru 45 минут назад
Фото: Passion.ru
В Сети обсуждают «постельное» фото 33-летней Екатерины Вилковой.
Такой Екатерину Вилкову поклонники, пожалуй, еще не видели. Актриса опубликовала очень откровенное «постельное» фото, которое вызвало бурю эмоций у подписчиков ее блога.
«Ну, понеслась…», — написала она, добавив хештеги #яжмать и #наночьглядя.
«Вауууууу!», «Ты красивая очень мать», «Ничосси!», «Что ж что мать) не женщина что ли?))», «Госпади, аааааааааааа какой секс», «Сильно горячо», «Осподи, так похожа на Шрон Стоун, какая то дерзко-женственная», «Ооох шикарная! Просто шедевр», «Ты как Баунти райское наслаждение на земле», «Хрупкая…ранимая…взгляд пронзает, аж до мурашек!», «Клевая, здорово, когда мама двоих детей выглядит так круто!», — обсуждают подписчики.
Фото: instagram
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