«Дерзко-женственная»: абсолютно обнаженную Екатерину Вилкову сравнили с Шэрон Стоун

Такой Екатерину Вилкову поклонники, пожалуй, еще не видели. Актриса опубликовала очень откровенное «постельное» фото, которое вызвало бурю эмоций у подписчиков ее блога.

«Ну, понеслась…», — написала она, добавив хештеги #яжмать и #наночьглядя.

«Вауууууу!», «Ты красивая очень мать», «Ничосси!», «Что ж что мать) не женщина что ли?))», «Госпади, аааааааааааа какой секс», «Сильно горячо», «Осподи, так похожа на Шрон Стоун, какая то дерзко-женственная», «Ооох шикарная! Просто шедевр», «Ты как Баунти райское наслаждение на земле», «Хрупкая…ранимая…взгляд пронзает, аж до мурашек!», «Клевая, здорово, когда мама двоих детей выглядит так круто!», — обсуждают подписчики.

Фото: instagram