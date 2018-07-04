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«Коламбус» близок к заключению 4-летнего контракта с Буном Дженнером
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«Коламбус» близок к заключению 4-летнего контракта с Буном Дженнером 

Чемпионат.com 44 минуты назад
Фото: Чемпионат.com
Клуб НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» в скором времени может подписать четырёхлетний контракт с нападающим Буном Дженнером, информирует североамериканский журналист Аарон Портцлайн в своём «твиттере».
25-летний форвард выступает за «Коламбус» с сезона-2013/14. Последние три года она провёл в статусе ассистента капитана команды.
В минувшем регулярном чемпионате Дженнер сыграл 75 матчей, набрав 32 (13+19) очка при показателе полезности «+1» и 39 минутах штрафа. В плей-офф Бун провёл шесть встреч, записав на свой счёт 3 (1+2) результативных балла при показателе полезности «-3» и четырёх минутах штрафного времени.
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