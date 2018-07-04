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В ЗАО прошел окружной этап общегородского конкурса «СуперБабушка»
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В ЗАО прошел окружной этап общегородского конкурса «СуперБабушка» 

Префектура ЗАО 42 минуты назад
Фото: Префектура ЗАО
28 июня в Западном округе столицы прошел окружной этап общегородского конкурса «Московская СуперБабушка 2018». В соревновании за столь почетный титул для представительницы старшего поколения сошлись жительницы 13-ти районов округа. В первом туре участницы конкурса презентовали свою визитную карточку, а во втором — продемонстрировали свои таланты.
ТЦСО «Тропарево-Никулино» представила Яковлева Людмила Александровна — активный участник проекта Мэра Москвы «Московское долголетие», а также любящая мама и, конечно же, бабушка! Людмила Александровна окончила МАИ, вот уже 40 лет живет в счастливом браке. А увлекается она классической музыкой, вязанием крючком, плетением бисером и туристическими походами. В рамках «Московского долголетия» Людмила Александровна с большим удовольствием посещает полюбившиеся занятия. В конкурсе «СуперБабушка» она охотно согласилась принять участие, представив зрителям красочную презентацию о себе, своей семье и любимых хобби.
Фото: ТЦСО «Проспект Вернадского»
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