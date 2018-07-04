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Психолог‐лесбиянка из США задержана за растление малолетних пациенток
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Психолог‐лесбиянка из США задержана за растление малолетних пациенток 

360tv.ru 35 минут назад
Фото: 360tv.ru
Полиция американского штата Нью‐Гэмпшир задержала школьного психолога Кристи Торбик по обвинению в растлении девяти несовершеннолетних. Троих из них — при отягощающих обстоятельствах, уточняет New York Post.
Следователи предполагают, что 39-летняя психолог вступала в интимную связь со школьницами с декабря 2016 по январь 2017 года. Одной из девочек было 14 лет.
Кристи Торбик сама пришла в полицию, когда следователям стало известно о предполагаемых преступлениях. Она работала в школе Нью-Гемпшира первый год, и на предыдущем месте работы подобных жалоб на Торбик не поступало.
Если она признает свою вину, с нее будут сняты обвинения по четырем эпизодам сексуального насилия. Прокурор требует для Кристи Торбик 10 лет тюрьмы.
В конце июня в США была задержана женщина, растлившая свою восьмилетнюю дочь. Она планировала сделать из девочки проститутку.
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