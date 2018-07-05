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Эванджелин Лилли раскритиковала звезд Marvel, которые жалуются на «слишком неудобные» супергеройские костюмы
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Эванджелин Лилли раскритиковала звезд Marvel, которые жалуются на «слишком неудобные» супергеройские костюмы 

Попкорн News 1 час назад
Фото: Попкорн News
Во время пресс-тура «Человека-муравья и Осы» Эванджелин Лилли не раз и не два воспользовалась возможностью подчеркнуть, что хорошо бы ввести в киновселенную Marvel побольше женщин — тем более что у мужчин, по крайней мере, на взгляд Эванджелин, есть один существенный недостаток: слишком уж часто они жалуются на «неудобные» супергеройские костюмы.
В одном из интервью Лилли, которая теперь не просто проходной персонаж, а полноценная супергероиня с полноценным, видимо, правом голоса, неожиданно проехалась по своим коллегам-мужчинам.
«Я постоянно слышу, как мужчины-супергерои Marvel годами жалуются на свои костюмы», начала Эванджелин. «Мне дали мой костюм, я его спокойно надела, снималась в нем, делала все, что нужно, и при этом думала — „ну, не так уж это и плохо. Неужели это у меня самый удобный костюм в MCU?“».
Затем Лилли выставила в камеру ногу в туфельке на высоком каблуке — видимо, чтобы все зрители интервью увидели и оценили крупный план и высоту каблука, — и продолжила: «Быть может, у мужчин просто нет этого опыта — жертвовать комфортом ради красоты. Они такие — „Ну что это такое, что это за ерунда, почему мы должны страдать и париться в этих костюмах?“, в то время как женщины реагируют по-другому — типа „Ну, не знаю, вполне нормальный костюм, я на работу вообще каблуки ношу, мне весь день неудобно — к этому привыкаешь“».
Видеозапись интервью с Эванджелин:
evangeline lilly just ended male actors and she f*cking snapped! pic.twitter.com/PM6XOI69JC
— gabi and the wasp (@emilybluntz) 24 июня 2018 г.
попкорнnews
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