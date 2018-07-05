Как правильно отвечать на каверзные вопросы и понравиться HR-менеджеру

Вот вроде бы вы успешно держитесь на собеседовании, лихо рассказываете о своих достижениях и планах на будущее. Все идет настолько гладко, что вы расслабляетесь и теряете бдительность. И вот тут-то менеджер достает свой так называемый козырь и задает вам каверзный вопрос, который вводит вас в ступор. От того, насколько успешно вы выдержите испытание и не начнете нести чушь, будет зависеть, достанется ли вам в итоге работа-мечты или вам придется уступить место другому соискателю. Делимся ценными советами, которые наверняка вам пригодятся.

«Почему мы должны остановиться именно на вашей кандидатуре?»

В принципе стандартный вопрос, задавая который, менеджер по персоналу пытается выяснить ваши сильные качества и как далеко вы способны зайти, чтобы добиться своей цели.

Что вы обычно отвечаете:вы тут же начинаете в красках расписывать, какой вы ценный кадр и незаменимый сотрудник, способный выполнять чуть ли не все функции сразу. При этом многие не забывают заметить, что на предыдущем месте их недооценили, в результате чего они не нашли общий язык с руководством и лишь поэтому уволились.

Что мечтает услышать HR-менеджер:уж точно не то, какими напряженными были ваши отношения с предыдущими сотрудниками или почему начальство не впечатлилось вашими навыками. Равно как и то, что вы постоянно опаздывали на работу или частенько брали больничный. Они надеются услышать, какие именно черты вашей личности помогают вам добиваться поставленных целей и успешно решать даже самые сложные вопросы.

«Чем вы планируете заниматься через 5-10 лет?»

Один из самых, казалось бы, нелепых вопросов, которые можно было только задать. Ну кто способен спрогнозировать, какая у него будет жизнь через 5-10 лет? Даже самые отъявленные прагматики и реалисты знают, что может случиться нечто такое, что изменит всю их жизнь одним махом. Однако, как оказалось, опытные специалисты по подбору кадров не просто так интересуются, кем же вы видите себя через несколько лет.

Что вы обычно отвечаете:большинство соискателей начинают злиться, как только слышат этот вопрос и тут же судорожно начинают соображать, какой ответ будет наиболее «правильным». Они пускаются в долгие рассуждения и начинают от банального «я даже не знаю, что будет со мной завтра» до стандартного «хочу стать директором крупной компании, основать собственный бизнес, купить виллу в Европе и провести там старость и так далее». Но весь смысл этого вопроса заключается в том, что на него нет одного-единственного варианта, который был бы наиболее подходящим.

Что мечтает услышать HR-менеджер:во-первых, специалист отмечает для себя, насколько хорошо вы можете планировать свою жизнь (а соответственно, и рабочие моменты), какие у вас амбиции, надолго ли вы задержитесь в данной компании или променяете эту должность на что-то более подходящее при первой же возможности. А заодно он проверяет, совпадают ли ваши взгляды на дальнейшее развитие компании или ваши аппетиты намного больше того, что вам могли бы здесь предложить. Поэтому если вас собеседует в том числе ваш будущий руководитель или даже директор компании (и такой вариант возможен), то не стоит прямо намекать на то, что вы хотите всеми правдами и неправдами добиться лидирующей позиции и подсидеть всех своих коллег. Лучше сконцентрироваться на своих сильных качествах, которые были бы полезны данной организации.

«Что вы ищете в желаемой должности?»

Этот вопрос обычно задается с целью понять, что же вас не устраивало на предыдущей позиции и к чему вы стремитесь.

Что вы обычно отвечаете:стараетесь расписать свои достижения в красках, подчеркивая, что все ваши проекты были более чем успешными и вообще вы уже доросли до чего-то более серьезного.

Что мечтает услышать HR-менеджер:не стоит перебарщивать с позитивом и строить из себя идеального сотрудника. Специалист по подбору кадров всего лишь хочет услышать от вас, что вы понимаете, какие у вас будут обязанности и сможете качественно и в срок выполнять свою работу. А заодно — что вы умеете работать в команде, поэтому прекрасно впишетесь в уже устоявшийся коллектив.

«Почему вы ушли с предыдущего места работы?»

Пожалуй, один из самых каверзных вопросов. Наиболее честные (и наивные) кандидаты тут же начинают рассказывать о том, какой конфликт у них случился на предыдущем месте работы или о том, что им уже несколько месяцев не выплачивали заработную плату. На самом деле, задавая этот вопрос, рекрутер пытается понять, насколько высоки у вас моральные качества и можно ли на вас положиться. Ведь если соискатель начинает ругать предыдущее место работы (или своего бывшего начальника) на чем свет стоит, то не факт, что он также не будет отзываться и о своей новой компании, в случае возникновения разногласий или каких-либо спорных моментов.

Что вы обычно отвечаете:пытаетесь юлить или вообще делаете вид, что не услышали вопроса. Но это в корне неверная тактика. Не стоит демонстрировать, что вы скандалист или интриган, лучше обойти «все острые моменты» и не зацикливать на этом внимание.

Что мечтает услышать HR-менеджер:рекрутер пытается оценить вашу тактичность, поэтому попытайтесь сохранить баланс позитива и негатива в своем ответе. Отвечайте взвешенно и без эмоций, тем самым вы покажете себя с лучшей стороны и развеете все опасения специалиста по подбору кадров.

Текст: Юлия Кальницкая

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