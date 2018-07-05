Капкан эволюции

Почему женщины влюбляются в геев и женоподобных мужчин? Как построить идеальный брак без любви? Когда политика мешает науке и за что ученые называют друг друга расистами? Какие современные технологии обещают улучшить человеческую жизнь, а также стереть ее с лица Земли? Почему человечество не может доверять своей памяти и полагаться на свои планы на будущее? Самые интересные научно-популярные книги июля читала обозреватель «Ленты.ру» Наталья Кочеткова.

Кэрол Дайхаус «Мужчина мечты. Как массовая культура создавала образ идеального мужчины» (перевод А. Соломиной, изд-во «Альпина Паблишер»)

Стивену Кингу принадлежит остроумная фраза, что «Сумерки» и подобные им произведения — «на самом деле не о вампирах и оборотнях. Они о том, как любовь девушки делает хорошим плохого парня». Именно изменчивость женской любви, колебания от прекрасного рыцаря до хулигана из подворотни и стала предметом исследования Кэрол Дайхаус в книге «Мужчина мечты». Автора интересует, как в последние сто лет менялись модели построения романтических историй и как эти модели влияли на представления женщин о желаемых качествах мужчин. Кому нужны любовные романы и что они дают тем, кто их пишет и кто их читает (осторожно, спойлер: на автора и реципиента эти тексты воздействуют примерно одинаково). Откуда появились кумиры романтической литературы — мистер Дарси, мистер Рочестер, Хитклифф, Ретт Батлер. Почему многие успешные герои прошлого — Монтгомери Клифт, Рок Хадсон, Дирк Богард Ричард Чемберлен — хоть и были гомосексуалами, служили для женщин образцом мужественности. Почему властителями женских сердец часто становятся не грубые широкоплечие мужчины с волевыми подбородками, которых принято причислять к альфа-самцам, а меланхоличные эстеты с девичьими чертами лица? Кэрол Дайхаус написала историю культуры женских предпочтений и предприняла попытку проанализировать, какими социальными и психологическими причинами они были продиктованы. Выводы автора как минимум любопытны.

Майкл Беннет, Сара Беннет «Забей на любовь! Руководство по рациональному выбору партнера» (перевод Е. Бакушевой, изд-во «Альпина Паблишер»)

После расслабляющего чтения «Мужчины мечты» эта книжка производит эффект ледяного душа. Особенно если учесть, что ее оригинальное название жестче хулиганского русского перевода: «F*CK LOVE». По мнению психолога Майкла Беннета и его дочери, писательницы Сары Беннет, любовь — прекрасное чувство, но полагаться на него, задумывая такое рискованное предприятие, как брак, не стоит. Потому что после медового месяца все равно кому-то придется покупать продукты, выносить мусор и считать деньги до следующей зарплаты. Отношения с теми, кого в предыдущей книжке называли «мужчинами мечты», авторы считают большим несчастьем и буквально на пальцах объясняют читателям, как не вляпаться в героя-любовника (героиню) из бульварного чтива. Любовь к ним сулит много душевной суеты и мало практического толка. Но на обратном полюсе находится вовсе не брак по расчету. Главный совет психолога состоит не в том, чтобы вовсе избегать любви, а в том, как правильно ею распорядиться. И тогда есть шанс как минимум не испортить себе жизнь, а возможно — даже обрести настоящее счастье. Для этого нужно на некоторое время загнать любовь подальше, вынести за скобки ум, обаяние и харизму возлюбленного и, используя приемы хедхантинга и бизнес-рекрутинга, взглянуть на вторую половину как на партнера по общему бизнесу. Если возлюбленный/ая пройдет все проверки, тогда, по мнению авторов, можно задуматься и о расширении бизнеса: детях и покупке недвижимости.

Николас Уэйд «Неудобное наследство. Гены, расы и история человечества» (перевод А. Олефир, изд-во «Альпина нон-фикшн»)

Труд научного журналиста Николаса Уэйда лежит в той конфликтной точке, где сходятся наука и политика. До недавнего времени таких, как Уэйд, называли «научными расистами». После исторических событий первой половины ХХ века — в частности, после Холокоста, биологическое сообщество стало относиться к теории о делении человечества на расы с большой опаской. Во всяком случае, слово «раса» было табуированным. У этого движения были ярые сторонники. В частности, географ Джаред Даймонд , автор книги «Ружья, микробы и сталь» (переведена на русский в 2010 году) высказался в том духе, что «только те, кто способен считать Землю плоской, верят в то, что человеческие расы существуют». Другие ученые были менее категоричны, но спешили подчеркнуть, что расы хоть и есть, но этот факт не слишком много значит. «Написать книгу меня сподвиг тот объем информации о недавней эволюции человека, который появился в ходе исследований генома», — объясняет Уэйд. И добавляет: «История развивается в рамках человеческой эволюции. Эти два предмета изучают всегда отдельно, как будто человеческая эволюция прекратилась. Но эволюция не прерывается. Последние геномные исследования свидетельствуют, что эволюция человека и история взаимосвязаны — может быть, не слишком тесно, но достаточно, чтобы признать как минимум некоторую роль генетики в формировании облика современного мира». И своей целью автор ставит показать, как можно описывать эволюционные различия между человеческими популяциями без расизма или представления о превосходстве одних рас над другими. И у него с успехом получается, пока речь не заходит о коренных различиях между китайским обществом, европейским и племенным африканским. Эти различия Уэйд объясняет тем, что «социальные институты — смесь генетики и традиций. Каждый важный институт опирается на поведение, подверженное влиянию генетики, но то, как проявится это поведение, определяют обычаи и традиции». И тут ярлык «научного расиста» начинает маячить где-то на периферии читательского сознания.

Келли Вайнерсмит, Зак Вайнерсмит «В обозримом будущем. Десять новых технологий, которые улучшат или разрушат все на свете» (перевод Д. Прокофьева, изд-во «КоЛибри»)

Спекуляции на тему, каким будет мир через 30-50 лет, не теряют популярности, несмотря на свою массовость. Всем интересно, окажется ли человечество в реальности героев «Назад в будущее» или «Терминатора» и как скоро это произойдет. Авторы «Обозримого будущего» (смысловой акцент в этом словосочетании предлагается сделать на слове «обозримый») выделили десять тем, которые, по их мнению, актуальны для той точки развития науки и техники, в которой сейчас оказалось человечество. Вот эта десятка: дешевые космические полеты, промышленная разработка астероидов, термоядерный синтез, программируемая материя, роботизированное строительство, дополненная реальность, синтетическая биология, прецизионная медицина, биопринтинг, нейрокомпьютерные интерфейсы. В каждом случае биологи Вайнерсмиты описывают, что мы имеем на данный момент, какие выгоды нас ждут от развития данной области и почему людям крышка, если что-то пойдет не так или технология окажется в руках злодея (привет многочисленным фильмам-катастрофам). Ну, скажем, синтетические организмы всем хороши: и рак с их помощью можно излечить, и генетические заболевания, и вирусные, и топливо производить в неограниченных количествах, и даже создать заново динозавров. Все это прекрасно, пока эти ребята сидят в лабораторных пробирках. А теперь представьте, что будет, если они попадут в большой мир. А ведь они еще и мутируют! Правда, всегда есть надежда на то, что человечество, изобретя что-то, не придумает, как этим воспользоваться. Например, древние греки умели создавать сложные системы шестерен, но так и не создали точных часов. А в древней Александрии существовали примитивные паровые двигатели, но так и не появились паровозы. Так что, возможно, у человечества до клонирования динозавров еще есть какой-то запас времени.

Элизабет Лофтус, Кэтрин Кетчем «Свидетель защиты: Шокирующие доказательства уязвимости наших воспоминаний» (перевод А. Сатунина, изд-во «КоЛибри»)

Три старушки ходили в гости к своей приятельнице пить чай. По дороге домой беседуют. Одна говорит: «Да, хорошо мы у Маши посидели, чаю попили». Вторая: «Да, только чаем она нас так и не напоила». Третья: «А мы разве у нее были?» Даже если не брать крайние случаи старческого склероза из анекдота, человеческая память — ненадежный источник информации, считает влиятельный американский профессор психологии Элизабет Лофтус. Она выступала в качестве эксперта на судебных заседаниях, посвященных разбору убийств, ограблений, изнасилований, похищений и растления малолетних. Нередко оказывалось, что убийство случилось в результате самообороны, за насильника и похитителя был принят (и опознан пострадавшими) другой человек, а педофил — всего лишь жертва буйной детской фантазии. Так получается не потому, что пострадавшие или прокурор по злому умыслу пытаются запихнуть за решетку невиновного. Просто так устроена человеческая память. Она не похожа на видеокамеру и часто фиксирует звук и изображение искаженно и фрагментарно. Как именно — и рассказывает Элизабет Лофтус, основываясь на реальных и наиболее показательных примерах судебных дел, в которых ей довелось выступать в качестве свидетеля-эксперта. Имена героев, разумеется, изменены.

Тали Шарот «Так полон или пуст? Почему все мы — неисправимые оптимисты» (перевод О. Строгановой, изд-во «КоЛибри»)

Если почтенный психолог Элизабет Лофтус утверждает, что нельзя на 100 процентов доверять человеческий памяти, то не менее выдающийся нейробиолог Тали Шарот считает, что и текущему восприятию мира, а уж тем более проектированию будущего — тоже грош цена. В том смысле, что человеческий мозг по природе своей оптимистичен и всегда считает, что его носителя ждет высокая зарплата, профессиональная реализация, чудесная семья, долгая здоровая жизнь и безболезненная смерть. Безработица, развод, долги, болезнь Альцгеймера и другие неприятности не входят в планы человеческого сознания. Причем опыты показывают, что тяга к розовым очкам преследует человека на протяжении всей жизни. С оптимизмом смотреть в будущее склонны дети, молодые люди, зрелые и даже 80-летние старики, хотя казалось бы… Ученые приходят к выводу, что оптимизм важен для выживания человеческого рода, а потому буквально зашит в подкорку. С одной стороны, это не вполне рационально, потому что чрезмерно позитивное представление о будущем и неумение оценивать риски может привести к плачевным результатам. С другой стороны, оптимистичный взгляд на мир облегчает болевой синдром, снижает стресс, улучшает физическое и душевное здоровье. Так что быть оптимистом все же приятнее, чем пессимистом. Особенно если не забывать, что пессимисты чаще оказываются правы.