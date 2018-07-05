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СМИ: Райан Гослинг и Ева Мендес станут родителями двойни
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СМИ: Райан Гослинг и Ева Мендес станут родителями двойни 

Попкорн News 1 час назад
Фото: Попкорн News
Западные СМИ уверены, что Ева Мендес и Райан Гослинг вновь ожидают прибавление в семействе. Более того, инсайдеры утверждают, что актриса беременна двойней. У пары уже есть две дочери-погодки: 3-летняя Эсмеральда и 2-летняя Амада Ли.
Как пишут источники, Райан и Ева прибегли к процедуре ЭКО, в результате чего у них появится двойня. Пол малышей пока неизвестен. Все знают, что Мендес и Гослинг — пара довольно скрытая, поэтому подробностями своей личной жизни она ни с кем не делится. О беременности актрисы пресса узнает лишь тогда, когда скрывать это перестаёт быть возможным. Видимо, и в этот раз мы узнаем, беременна ли Ева, только когда это станет совсем очевидным, или же если во внешности звезды ничего не изменится, и станет ясно, что это были всего лишь слухи. Поклонники Мендес уверены, что таблоиды не врут, ведь в последнее время она стала выглядеть немного полнее.
попкорнnews
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