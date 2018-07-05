Причинение добра: как не нужно помогать ближнему

Казалось бы, что может быть проще: человеку плохо — помоги ему. Но не все так однозначно, не всякая поддержка — добро. Какая помощь только вредит, как научиться правильно помогать — размышляет Анна Кудрявская-Панина.

В одном уютном девичьем чатике в очередной раз всплыла тема «невестка — свекровь». Одна из участниц пожаловалась, что приезжающая на пару недель раз в году к маленькому внуку мама мужа никогда ничем ей не помогает: «Как-то обидно даже: беременная невестка полы моет, есть на всех готовит, со стола убирает, а она лежит и телевизор смотрит». «А моя, наоборот: утром просыпаюсь — она уже оценила масштабы бедствия и отмывает кухню», — вступила в диалог другая. Затем разговор плавно перетек в русло, какая манера поведения лучше.

На самом деле обе — хуже. И проблема тут не в пресловутых родственных отношениях и ожиданиях друг от друга, а в элементарном неумении помогать. Часто люди жалуются, что не умеют просить помощи. Но что-то не слышно жалоб типа «я совершенно не умею помогать». Неумение в данном случае не равно нежеланию.

Моя подруга пожаловалась в соцсети на головную боль, мучившую ее неделю, и общую усталость, текст был пропитан самоиронией и забавными деталями, рассчитан он был на эмпатию читателей, их сочувствие, ну и на добрую улыбку. По крайней мере, так думала автор. Пока не получила в личку сообщение от приятельницы примерно следующего характера: «Такое состояние — ненормально, тебе необходимо показаться хорошему специалисту, у меня есть прекрасная ***, я уже связалась с ней, тебя готовы принять в пятницу в 12:00. Это большая удача, обычно к ней запись за месяц!»

Cказать, что моя подруга удивилась, — ничего не сказать. Она несколько часов обдумывала ответ. И, надо отметить, он был очень корректным. Она поблагодарила приятельницу за участие и заботу, cказала, что наблюдается у хорошего врача и в любом случае к предлагаемому «светиле» в пятницу поехать не смогла бы. Надо ли уточнять, как отреагировала на эти слова «заботливая» подруга? Конечно, оскорбилась: она потратила силы и время, хотела помочь! Это, конечно, гипертрофированный пример «причинения добра», но в целом все подобные случаи похожи. Удивительно, что «помогатели» искренне не понимают, что они делают не так, как их поведение вообще называется.

А у такого поведения между тем есть конкретное название — практически «диагноз»: синдром спасателя или спасителя, кому как больше нравится. Кто же такие эти «спасители-спасатели»? И почему их помощь — не помощь вовсе? Что плохого во внутренней установке, когда человек неизменно готов ринуться на помощь другим? А то, что такие люди идут по пути нарушения чужих границ (помните свекровь, которая вылизывает кухню невестки, приехав в гости?). «Спасатель» свято верит, что только ему известны ответы на все вопросы, что только он знает (разумеется, лучше других), что надо делать, что люди только и ждут, когда же он явится их спасти.

Возможно, «спасатели» искренне хотят помочь, но делают это таким образом, что в лучшем случае вызывают недоумение и острое неприятие. Но почти всегда их глубинная мотивация — в желании подпитать собственное эго и лишний раз блеснуть «всезнайством».

Непрошеные советы с позиции «мне лучше знать, как надо действовать», предложение помощи в стиле «ты должен сделать так и так», непоколебимая уверенность в том, что механизм, сработавший для него, окажется полезным и для кого-то другого — все это про «спасателей».

Всем знакома высокомерная позиция бывших заядлых курильщиков или алкоголиков, которые «завязали» и советуют всем сделать то же самое, полагая, что любой проделает это с легкостью, а «если ты не можешь сделать, как я, значит, с тобой что-то не так».

Чего ждут «спасатели» от спасаемого? Чтобы тот последовал совету-директиве, обязательно остался доволен и выразил признательность «спасателю», теша его самолюбие. А если нет? О, ну тогда очевидно: он просто сволочь неблагодарная.

Есть и другая крайность: из-за боязни задеть, нарушить границы, обидеть другие люди вообще не предлагают помощь, хотя подозревают, что их близкий в ней нуждается. Не факт, что это случай первой свекрови из диалога в чатике, но не исключено. Обычно в таких случаях еще думают: «Если что, сам попросит», забывая о том, что люди очень часто не умеют или стесняются просить о помощи.

Замкнутый круг? Вовсе нет. «Спасателей» нам вряд ли удастся перевоспитать, а вот самим научиться предлагать помощь правильно вполне можно. Я в свое время тоже искала ответ на вопрос: как помогать и не обидеть, не задеть, не навязаться. Ответ, найденный почти случайно в переводной книге, с которой я работала как редактор, оказался прост, как все правильное.

Важнее всего задать верный вопрос: «Чем я могу помочь?» Заметьте, он отличается от вопроса: «Могу ли я тебе помочь?» Задавая его со словом «чем», вы выражаете конкретную готовность и желание помочь. Вы просите, прежде чем что-то сделать, подсказать, какая именно поддержка нужна больше всего. А значит, вы признаете, что человек сам знает, как ему будет лучше, он принимает решение и отвечает за него. Вы не пытаетесь за него решить его проблему и не даете советов и указаний, как ему следует поступить. Вы таким вопросом выказываете уважение тому, кому хотите помочь, а ваша поддержка окажется более действенной и полезной.

Вы одновременно проявляете и дружеское участие, и сопереживание, иногда именно это и только это человеку и нужно. Как в истории с моей подругой и головной болью. Проще говоря, в некоторых случаях вы помогаете уже тем, что спрашиваете, чем помочь.

Казалось бы, как просто! Тем не менее, спросите себя: часто ли вы слышите такой вопрос? Как часто сами его задаете?

А он — самое настоящее проявление заботы о том, кому вы его задаете, и готовности сделать то, что он попросит. Плюс у этого вопроса есть и еще одна несомненная польза: задавая его, по большому счету, мы признаем, что и нам когда-нибудь может потребоваться помощь, и мы будем рады, если кто-то близкий в трудный момент спросит: «Слушай, чем я могу тебе помочь?»

Анна Кудрявская-Панина.