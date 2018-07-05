Звезда Nine Inch Nails Трент Резнор обвинил Тейлор Свифт в трусости и эгоизме

Как вы думаете, почему Тейлор Свифт, в отличие от большинства своих коллег по шоу-бизнесу, никак не комментирует ни победу Дональда Трампа на выборах в президенты США, ни все его последующие инициативы, неоднократно вызывавшие резонанс? У Трента Резнора, музыканта и бессменного лидера группы Nine Inch Nails, есть свое объяснение на этот счет. Он считает, что Тейлор Свифт просто слишком боится за свой личный бренд — ей не хочется терять поклонников и потенциальных покупателей своих альбомов, и поэтому Тейлор продолжает молчать, хотя по поводу Трампа не высказался, казалось бы, только ленивый.

В интервью New York Times Трент Резнор порассуждал о том, что у современных звезд шоу-бизнеса есть еще и некая социальная ответственность, предусматривающая необходимость комментировать политические реалии в стране. Вот что сказал музыкант:

«Еще в середине девяностых кто-то сказал мне одну вещь, которую я помню и по сей день: у нас есть влияние, и это — наша обязанность, привлекать внимание общества к тому, что требует внимания, потому что всегда найдется множество людей, чувствующих то же, что и мы, просто кому-то нужно высказать это вслух.

Я думаю об этих словах сегодня — потому что в прошлом, мне кажется, куда легче было держать рот на замке и игнорировать происходящее, чем сейчас. Мы ничего не слышим от Тейлор Свифт и ей подобных молоденьких звезд, потому что они слишком озабочены собственным брендом, слишком трясутся за свою аудиторию, свой успех и карьеру».

попкорнnews