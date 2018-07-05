Принцессы пляжа: 15 звездных детей и их самые эффектные купальники

Уж чего-чего, а купальников много не бывает. Звездные дети знают это наверняка.

В прошлом году «Летидор» писал о самых эффектных звездных мамах в купальниках.

В этот раз в Международный день бикини (отмечается 5 июля) героинями нашего рейтинга стали дочери знаменитостей. Уверяем вас, эти крошки любят модничать на пляже не меньше, а то и больше своих знаменитых родителей.

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Если вы думаете, что творческие дети не могут быть практичными, советуем внимательно посмотреть на дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Артистизма маленькой Лизе не занимать, как впрочем и трезвого отношения ко многим в жизни вещам. Например ко всему тому, что относится к пляжному отдыху.

Нежиться на песке, загорать и делать бьюти-процедуры девочка предпочитает в слитном купальнике и в косынке.

А для акробатических этюдов со звездным папой в бассейне также предпочитает удобный спортивный купальник и резиновую шапочку.

Алиса, 4 года (дочь Алены Шишковой и Тимати

Instagram@simona280

Дочь известного рэпера — знатная любительница купальников. И мы сейчас не о костюмах для балета (напомним, маленькая Алиса всерьез увлекается танцами), а о пляжной моде.

Учимся любить океан, правильно им пользоваться, понимать и не бояться волны.

Публикация от Black Star (@timatiofficial)

18 Янв 2017 в 4:37 PST Для каждого случая у девочки есть свой вариант. Когда Алиса вместе с папой покоряет волны на доске, она обходится яркими трусиками с рюшами или специальным костюмом для серфингистов, а когда позирует бабушке на пляже — надевает раздельный купальник с яркими цветами.

Публикация от simona280 (@simona280)

7 Май 2018 в 12:26 PDT Если вы противник темных цветов в детской одежде (особенно летом), рекомендуем вам присмотреться к пляжному гардеробу Алисы. Юная икона стиля (мы уже приводили доказательства, почему это именно так) обожает черный цвет, но при этом грамотно уравновешивает его насыщенно-розовым.

Instagram@mr.ar4i

Когда у твоей мамы отменное чувство юмора, отпуск получается в высшей степени забавным. А если у родителей еще и со вкусом все в порядке, то фотографии с отдыха будут примерно такими же, как у маленькой Арианны.

Публикация от Анна Хилькевич (@annakhilkevich)

15 Янв 2018 в 6:00 PST Анна Хилькевич пока что не прививает своей дочери любовь ко «взрослой» моде, а сама с радостью погружается в мир героев малышки. Например, у мамы и дочки есть одинаковые купальники с Твити.

Публикация от Анна Хилькевич (@annakhilkevich)

23 Янв 2018 в 9:44 PST А также абсолютно идентичные купальники с забавным псом, на голове у которого надета корона.

Публикация от Анна Хилькевич (@annakhilkevich)

26 Янв 2018 в 6:26 PST Кстати, не думайте, что папа Арианны в подобных фотосессиях не участвует. Артур всегда поддерживает любимых девчонок — хоть в процессе поедания сладостей, хоть в момент создания семейной пляжной фотографии.

Instagram@arishalebedeva2014

Когда твоя мама — признанная икона стиля, ничего не остается делать, как ей соответствовать. Что маленькая Ариша с радостью и делает. Она носит туфли мамы на высоком каблуке и одевается с ней в одном стиле. Не удивительно, что порой и купальники Елена Перминова и ее дочь Арина выбирают абсолютно одинаковые.

Моя лучшая подружка 💕@arishalebedeva2014 My best friend 🎀

Публикация от Lena Perminova (@lenaperminova)

11 Янв 2018 в 3:32 PST Хотя, судя по «Инстаграму» Ариши, купальники у нее есть на все случаи жизни.

Арбузные души 🍉🍉🍉🍉 @watermelonkids_lebedev

Публикация от Arisha Lebedeva (@arishalebedeva2014)

29 Окт 2017 в 1:56 PDT Например, для стильной фотосессии с мамой малышка выбирает слитный чёрный купальник, для поедания мороженого — раздельный розовый, для игр с братьями — серебряно-малиновый, а для купания в океане — красный.

Instagram@milana__star

Если в 3 годика еще не особо обращаешь внимание на то, какой купальник для тебя выбрала мама, то в 8 лет уже самостоятельно решаешь — покупать вещь или нет. Ну а если ты — звезда, на чей YouTube подписано почти 400 тысяч поклонников, то к выбору купальников относишься со всей серьезностью.

Публикация от 🇲 🇮 🇱 🇦 🇳 🇦 МА🎵✌🏿КА (@milana__star)

24 Ноя 2017 в 3:13 PST По крайней мере, так делает дочь Виталия Гогунского. Судя по «Инстаграму», Милана тщательно следит за своим пляжным гардеробом. И при этом абсолютно неважно, отдыхает она с родителями на Мальдивах, в Крыму, в Сочи или на озере около дома.

Кстати, скрупулезно Милана подходит и к выбору нарукавников для плавания — они всегда гармонируют с бикини.

Instagram@asmuskristina

То что прививание вкуса ребенку с ранних лет — затея не бесполезная, вы можете убедиться, пролистав «Инстаграм» Кристины Асмус. Несмотря на то, что на этой фотографии дочери известной актрисы и Гарика Харламова всего полтора года, малышка уже щеголяет по пляжу в настоящем танкини!

Публикация от Asmus Kristina (@asmuskristina)

28 Фев 2016 в 11:33 PST И даже спустя год Настя не изменила любимому фасону купальника, когда вместе с папой училась плавать в бассейне. Что-то нам подсказывает, что с таким рвением в этом году 4-летняя малышка будет плавать уже без нарукавников.

Ариела, 6 лет, Лея, 3 года, Майя, 1 год (дочери Оксаны Самойловой и Джигана)

Instagram@samoylovaoxana

Перед вами чемпионки нашего рейтинга. Пожалуй, когда эти девочки отправляются вместе с родителями в теплые края, они выделяют отдельный чемодан для своих красивых купальников.

Публикация от Samoylova Oxana (@samoylovaoxana)

8 Мар 2018 в 7:01 PST И, честно говоря, это абсолютно не удивляет, ведь мама Ариелы, Леи и Майи — владелица сети модной одежды, а папа души не чает в своих девчонках и позволяет им брать с собой в путешествия тысячу и один чемодан.

Просто спасатели))🤟😄

Публикация от Samoylova Oxana (@samoylovaoxana)

7 Май 2018 в 8:53 PDT У старших девочек купальников не меньше, чем у их мамы-модницы.

Публикация от Samoylova Oxana (@samoylovaoxana)

11 Май 2018 в 10:22 PDT Но, что интересно, у малышки Майи пляжных нарядов наверно, даже больше, чем у ее старших сестренок.

Маруся, 9 лет и Тея, 2 года (дочери Ксении Бородиной

Instagram@borodylia

Однажды в своем «Инстаграме» Ксения Бородина сказала: «Дочка — это сочетание самой тонкой нежности, самой большой радости и самой высокой любви». Теперь-то вы понимаете, почему звездная мама настолько трепетно относится к своим девочкам?

Публикация от Ксения Бородина (@borodylia)

6 Май 2018 в 12:42 PDT Причем, эта трепетность распространяется не только на манеру общения известной телеведущей с Марусей и Теей, она проявляется и во всем, что касается внешнего вида девочек.

Публикация от Ксения Бородина (@borodylia)

27 Янв 2018 в 1:09 PST Поэтому в поездках у девочек всегда с собой есть гардероб и для выхода в свет, и для активного пляжного отдыха.

Иванна, 8 лет и Мария, 5 лет (дочери Стаса Михайлова

Instagram@inamikhaylova

Вы уже наверно обратили внимание, какой популярностью пользуются эти купальники. Женская половина семьи Михайловых так же, как и многие другие мамы и дочки, отдают предпочтение «котятам».

Публикация от Стас Михайлов (@stas_mihailoff)

16 Июн 2017 в 12:49 PDT Девочки вместе с родителями часто отдыхают в теплых краях, поэтому у них внушительная коллекция купальников.

18 Июн 2018 в 12:59 PDT Например, для июньской поездки в Монте-Карло Иванна и Мария прихватили с собой слитные варианты черного и белых цветов. В мае и январе у бассейнов в Дубаи девочки выбирали «котят» разных расцветок.

Публикация от Инна Михайлова (@inamikhaylova)

1 Май 2018 в 4:16 PDT А в прошлом году для купания в Средиземном море сестры надели опять же слитные купальники (Иванка — черный, Маша — фиолетовый).

Публикация от Инна Михайлова (@inamikhaylova)

19 Июл 2017 в 2:16 PDT Модницы дополнили свой образ солнцезащитными очками и бейсболками. Наверно, чтобы создать вместе со звездным папой family look.

Instagram@volkovihome

Говорят, любовь к чему-либо можно проверить только годами. Вы удивитесь, но и по отношению к купальникам это правило работает. Особенно, если речь идет о знаменитой «кошечке».

Публикация от Андрей Карпов (@karpovandrey)

3 Авг 2017 в 4:27 PDT В прошлом году Екатерина Волкова и ее дочь Лиза щеголяли в черном слитном купальнике с белой кошачьей мордочкой на груди, когда отдыхали в Белеке. И в этот раз, отправляясь в гостеприимную Турцию, не забыли прихватить с собой любимую вещицу.

Публикация от Екатерина Волкова (@volkovihome)

22 Июн 2018 в 4:34 PDT Разумеется, модницы не ограничились одним купальником. Например, для фотосессии в бассейне и Екатерина, и Лиза выбрали бикини в тропическом стиле. Разумеется, и в этом случае получился family look.

Публикация от Екатерина Волкова (@volkovihome)

18 Июн 2018 в 11:48 PDT Кто-то незаметно повзрослел и теперь без слифчика 😂😂😂😂 он же лифчик, не загорает😜,

рассказала Волкова подписчикам своего «Инстаграма».

Оливия, 3 года (дочь Кети Топурия)

Instagram@olivia_geykhman

Кети Топурия — знатная модница, которая обожает экспериментировать с образами. По всей видимости, страсть к перевоплощениям передалась и Оливии. Для поездки на море малышка берет с собой не один и даже не два разных купальника, а гораздо больше.

🐚 boltaem s ma))

Публикация от 💕Olivia 💕 (@olivia_geykhman)

23 Янв 2018 в 11:19 PST Во-первых, это разные плавательные трусики — белые на завязочках, голубые с рюшами. Во-вторых, это слитные купальники — розовый, чтобы носить его в тандеме с яркой бейсболкой, черный с белыми полосками на бретелях и даже купальник с Микки Маусом на груди.

Публикация от 💕Olivia 💕 (@olivia_geykhman)

10 Фев 2018 в 12:37 PST Как знать, может быть совсем скоро Кети представит миру коллекцию детских купальников?

Фото: Instagram@borodylia

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