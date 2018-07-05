На таджикско-афганской границе произошло боестолкновение пограничников с контрабандистами

Между пограничниками и контрабандистами произошла перестрелка. Преступники, не выдержав натиска, скрылись на территории Афганистана, пользуясь темным временем суток. При осмотре места происшествия пограничники обнаружили 31 кг опиума, резиновую лодку и весла", — рассказал М. Улугходжаев. —0—