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На таджикско-афганской границе произошло боестолкновение пограничников с контрабандистами
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На таджикско-афганской границе произошло боестолкновение пограничников с контрабандистами 

ИА Синьхуа 51 минуту назад
Душанбе, 4 июля /Синьхуа/ — На таджикско-афганской границе произошло очередное боестолкновение пограничников с афганскими контрабандистами. Изъята крупная партия наркотиков, сообщил сегодня пресс-секретарь пограничных войск Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана Мухаммад Улугходжаев.
Между пограничниками и контрабандистами произошла перестрелка. Преступники, не выдержав натиска, скрылись на территории Афганистана, пользуясь темным временем суток. При осмотре места происшествия пограничники обнаружили 31 кг опиума, резиновую лодку и весла", — рассказал М. Улугходжаев. —0—
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