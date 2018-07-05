Губернатор Приморья доложил президенту о состоянии дел в регионе

По словам Андрея Тарасенко, поправки в федеральный закон «о дополнительной поддержке детей-сирот» помогли бы обеспечить жильем тысячи несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей. Затронули и вопросы сельского хозяйства.

Кроме того, Тарасенко предложил внести изменения в Кодекс торгового мореплавания. Это должно обеспечить заказами местную судоверфь. По словам чиновника, Япония, Китай и даже Северная Корея давно уже готовы чуть ли не утроить закупки российской свинины, однако транспортные возможности ее доставки на Дальний Восток, пока ограничены.