Кайя Гребер сразила гостей показа Valentino в пышном розовом платье из перьев 

Сколько бы не ругали Кайю Гербер за излишнюю худобу, на подиуме она выглядит шикарно! Юная копия Синди Кроуфорд стала моделью показа Valentino в рамках недели высокой моды. Образ красотки сразил наповал гостей шоу.
Кайя вышла на подиум в пышном платье розового цвета. Наряд сверху донизу был расшит перьями. Дополнял самодостаточный туалет нюдовый макияж и высоченный начес.
Напомним, Синди не хотела, чтобы ее дочь становилась моделью, однако Кайя не послушалась маму. Да и было бы странно, если при таких родителях (которые, кстати, уже 20 лет вместе) она бы выбрала другую профессию — отец Кайи Рэнди тоже работал моделью.
16-летняя Кайя добилась внушительных успехов в работе. Она участвовала в показах Chanel, Valentino, Saint Laurent, Marc Jacobs, Moschino, Burberry, Chloe и многих других брендов с мировым именем. Она снимается в рекламе, а сам Карл Лагерфельд называет ее своей музой. Абсолютно точно девушку ждет большое будущее в фэшн-индустрии.