Кайя Гребер сразила гостей показа Valentino в пышном розовом платье из перьев

Сколько бы не ругали Кайю Гербер за излишнюю худобу, на подиуме она выглядит шикарно! Юная копия Синди Кроуфорд стала моделью показа Valentino в рамках недели высокой моды. Образ красотки сразил наповал гостей шоу.

Кайя вышла на подиум в пышном платье розового цвета. Наряд сверху донизу был расшит перьями. Дополнял самодостаточный туалет нюдовый макияж и высоченный начес.

Напомним, Синди не хотела, чтобы ее дочь становилась моделью, однако Кайя не послушалась маму. Да и было бы странно, если при таких родителях (которые, кстати, уже 20 лет вместе) она бы выбрала другую профессию — отец Кайи Рэнди тоже работал моделью.